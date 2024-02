Spis treści: 01 Jak wyczyścić przypalony garnek? Domowe sposoby cię zaskoczą

Spalone resztki jedzenia wyglądają tak, że chcesz już całkowicie spisać na straty swoje naczynia? To całkowita przesada. Choć zaschnięty brud wygląda jak przeciwnik nie do pokonania, można zwyciężyć go naprawdę prostymi metodami. Nie musisz zaopatrywać się w chemiczne środki czystości. Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy, że w kuchennych zapasach masz prawdziwego pogromcę brudu.

Wśród domowych sposobów czyszczenia spalenizny królują ocet i soda oczyszczona. Jeśli jednak nie przepadasz za specyficznym zapachem tego pierwszego, chwyć za butelkę keczupu. Zawarty w nim kwas octowy ma właściwości czyszczące i dezynfekujące. Jeśli użyjesz go umiejętnie, pomoże uporać się z najcięższymi zabrudzeniami.

Miedziane garnki będą lśnić

Gęsty sos pomidorowy to nie tylko smaczny dodatek do potraw, ale też przyjaciel naczyń, które utraciły dawny blask. Stanowi odpowiedź na pytanie, jak wyczyścić miedziane garnki. Choć wyglądają bardzo dekoracyjnie, mają tendencję do pokrywania się śniedzią. Keczup zaradzi temu zjawisku.

Wystarczy, że nałożysz warstwę na zmatowiałe naczynia i odczekasz godzinę. Na koniec spłucz dokładnie i wytrzyj do sucha. Garnki znów będą lśnić.

Domowy sposób na przypaloną patelnię

Spalenizna wydaje się nie do ruszenia? Zamiast szorować ją z uporem maniaka, postaw na sprytne rozwiązanie. W tym przypadku keczup też zda egzamin celująco. Zadziałać możesz na dwa sposoby.

Pokryj przypaloną powierzchnię grubą warstwą keczupu i odstaw na 30-40 minut. W tym czasie kwasowe składniki będą miały okazję zadziałać. Chwyć za gąbkę i zetrzyj brud — zauważysz, że schodzi bez użycia siły.

Jeśli warstwa brudu jest wyjątkowo uparta, wykorzystaj inną metodę usuwania spalenizny. Tym razem zadziałasz na ciepło. Ponownie rozłóż na całej powierzchni naczynia hojną porcję keczupu. Podgrzej na niewielkim ogniu, następnie podważ warstwę spalenizny przy pomocy drewnianej łopatki. Ciemna skorupa będzie odchodzić całymi płatami. Na koniec wymyj garnek ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

