Spis treści: 01 Czy mech niszczy kostkę brukową?

02 Jak skutecznie usunąć mech z kostki brukowej?

03 Jak zwalczyć mech na kostce?

04 Jak usunąć trawę z kostki brukowej domowym sposobem?

Czy mech niszczy kostkę brukową?

Mech na kostce brukowej wpływa przede wszystkim na estetykę ścieżek ogrodowych czy chodników przechodzących przez posesję. Najczęściej porasta on powierzchnie umiejscowione w cieniu, gdzie panuje duża wilgotność. Są to warunki idealne do rozwoju mchów. Niestety mech na kostce brukowej jest także problemem wielu ogrodników na wiosnę. Zimy w Polsce są mokre, a dni słonecznych jest mało, co również przyczynia się do rozwoju mchu na ścieżkach nawet o ekspozycji południowej.

Mokry mech na powierzchni chodników i ścieżek jest również niebezpieczny. Powoduje, że główne drogi w ogrodzie stają się śliskie, a buty mają na nich małą przyczepność. Takie warunki sprzyjają wszelkim poślizgnięciom się, zwichnięciom i złamaniom kończyn.

Reklama

Sam mech nie niszczy kostki brukowej. Jego niewielki system korzeniowy nie rozbija kamienia ani nie wnika głęboko w szczeliny pomiędzy kostkami. Problem występuje, gdy towarzyszy mu rozrost chwastów o mocniejszym systemie korzeniowym. Te mogą już rozkruszyć kostkę brukową niskiej jakości lub spowodować pofałdowania chodnika.

Czytaj również: Roślina o obłędnych kwiatach i pięknym zapachu. Wspaniale ozdobi ogród wiosną

Jak skutecznie usunąć mech z kostki brukowej?

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz pozbyć się kostki brukowej z chodnika i ścieżek ogrodowych. Najczęściej polecane są myjki ciśnieniowe, dzięki którym szybko usuniesz nie tylko zielony nalot z samej powierzchni kostki, ale także większe skupiska mchu pomiędzy kostkami.

Sprawdzonym sprzętem są także wszelkiego rodzaju wycinaki połączone ze szczotką o sztywnym włosiu. Jeśli jednak nie chcesz inwestować w drogi sprzęt, możesz użyć zwykłej drucianej szczotki. Ona również pozwoli ci szybko usunąć mech zarówno z powierzchni kostki, jak i pomiędzy nią. Po skończonym czyszczeniu wystarczy chodnik zamieść i ewentualnie umyć wodą z węża.

Jak zwalczyć mech na kostce?

Mech będzie znacznie mniej porastał kostkę brukową, jeśli zadbasz o odpowiednie jej ułożenie. Pamiętaj o prawidłowym podłożu i nigdy nie układaj kostki na gołej ziemi. Niezbędna jest podbudówka ze żwiru i piasku. Niektórzy układają kostkę na wylewce betonowej, co zupełnie ogranicza wilgoć z gruntu, ale jednocześnie uniemożliwia odprowadzanie wody opadowej.

Warto także zadbać o odpowiednie spady, które umożliwią odprowadzanie deszczówki z chodnika. Także skorzystanie z wysokiej jakości kostki brukowej, zaimpregnowanej, pozwoli ci ograniczać rozwój mchu.

Jak zwalczyć już powstały mech na kostce? Oprócz sprzętu elektrycznego i narzędzi ręcznych do zwalczania mchu na kostce polecane są różnego rodzaju środki chemiczne. Znajdziesz je w większości sklepów ogrodniczych. Należy jednak pamiętać, że są to często substancje toksyczne, które nie pozostają obojętne na glebę wokół chodników. Nie należy ich rozpryskiwać np. w pobliżu grządek warzywnych. Jeśli chcesz uniknąć korzystania z silnej chemii - wypróbuj domowy sposób na mech.

Jak usunąć trawę z kostki brukowej domowym sposobem?

Mech z kostki brukowej możesz usunąć także domowymi sposobami. Bardzo popularny i skuteczny jest ocet na mech w kostce brukowej. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcji 2 do 1 i spryskasz nim chodnik. Jeśli zielonego nalotu jest dużo, a pomiędzy kostką rozwinął się dość spory mech - nie musisz rozcieńczać octu z wodą. Wyższe stężenie szybciej wysuszy mech.

Zdjęcie Ręczne usuwanie mchu jest czasochłonne, jednak ma sens, jeśli wspomożemy się specjalistycznymi szczotkami / 123RF/PICSEL

Ocet lub ocet z wodą przelej do butelki z atomizerem. W słoneczny i bezwietrzny dzień równomiernie rozpryskaj miksturę na kostce pokrytej mchem i zostaw. Staraj się, aby ocet nie przedostał się na inne rośliny wokół. W razie potrzeby powtórz zabieg dwa lub trzy razy, aż do usunięcia całego mchu.

Przeczytaj także:

Częsty pasażer na gapę. Chroń rośliny, inaczej wszystkie stracisz

Jaką myjkę do zastosowań przydomowych kupić? Linie urządzeń wysokociśnieniowych