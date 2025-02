Przycinanie porzeczek wzmacnia krzewy, zwiększa ich odporność na choroby i zapewnia lepsze owocowanie. Najlepszym czasem na wykonanie tego zabiegu jest okres od końca stycznia do początku marca. Ważne jest, by nie zwlekać z cięciem zbyt długo, ponieważ późniejsze przycinanie może osłabić roślinę - zbyt duża utrata soków sprawi, że wiosną krzewy będą mniej odporne na niekorzystne warunki i infekcje.

Aby cięcie było skuteczne i pobudziło roślinę do wzrostu, należy je wykonać tuż nad ziemią, pozostawiając 1-2 oczka na pędach. Dzięki temu krzew wytworzy nowe, silne pędy, które w przyszłości zaowocują. Regularne cięcie pozwala także kontrolować kształt i zagęszczenie krzewu , co poprawia jego zdrowotność oraz ułatwia dostęp światła do wnętrza rośliny.

Aby zapewnić krzewom odpowiednie warunki do wzrostu, warto zadbać o właściwe nawożenie. Zamiast gotowych preparatów, możemy do tego wykorzystać naturalną odżywkę z obierek ziemniaków. Są one bogate w potas, fosfor, wapń, magnez i żelazo, co pozytywnie wpływa na glebę i wzmacnia rośliny.