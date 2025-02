Hiacynt należy do rodziny roślin jednoliściennych - szparagowatych , które najczęściej występują na terenie Eurazji i Arfyki. Można je też spotkać w niektórych regionach Meksyku i Australii. Roślina ta jest klasyfikowana zgodnie z kolorem kwiatów. Wśród odmian znajdują się m.in. różowe (np. Anna Marie, Lady Derby), białe (np. White Pearl) czy żółte (City of Haarlem).

Aby hiacynty długo zachwycały wyglądem, warto przestrzegać kilku zasad związanych z ich pielęgnacją. Hiacynt w domu powinien mieć zawsze delikatnie wilgotną ziemię . Dlatego też należy go regularnie, ale umiarkowanie - zwłaszcza w trakcie kwitnienia - podlewać. Jak często? Najlepiej raz w tygodniu.

Przelanie rośliny i zmoczenie kwiatów, liści czy cebulek może doprowadzić do ich gnicia . Dlatego najlepiej podlewać roślinę od dołu. Doniczkę najlepiej ustawić na podstawce lub w misce z wodą.

Oprócz tego, zbyt intensywne podlewanie może doprowadzić do zbyt szybkiego zakwitnięcia. A to już prosta droga do szybszego przekwitania tej pięknej rośliny.