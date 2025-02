Co odstrasza cebulę?

Cebula, mimo swojej odporności na wiele chorób, może napotkać problemy, gdy rośnie w towarzystwie nieodpowiednich roślin. Niektóre gatunki mogą zaburzać jej rozwój i ograniczać plony. Czego nie sadzić obok cebuli? Przede wszystkim należy unikać bliskiego sąsiedztwa czosnku. Choć obie te rośliny należą do tej samej rodziny, to posadzone na tej samej grządce będą konkurować ze sobą o wodę i te same składniki odżywcze. To z kolei sprawi, że dojdzie do wyjałowienia gleby. Co więcej, cebula i czosnek są także atakowane przez te same szkodniki, dlatego nie warto sadzić ich obok siebie.

Przekonaj się o zaletach współrzędnej uprawy warzyw we własnym ogródku 123RF/PICSEL

Czego nie sadzić obok cebuli? Warzywo odstrasza także fasola i rośliny strączkowate. Te mogą wpływać na rozwój korzeni cebuli, ponieważ konkurują z nią o składniki odżywcze, szczególnie o azot. Z drugiej strony cebula wydziela substancję chemiczną, która zabija dobre bakterie w korzeniach fasoli. To z kolei zahamuje jej wzrost, a nawet może prowadzić do obumarcia rośliny.

Czego nie sadzić obok cebuli? Warto także, jeśli zależy nam na zdrowym wzroście i wysokim plonie, unikać sadzenia groszku, lucerny, koniczyny czy łubinu w towarzystwie cebuli. Tej nie należy sadzić także w bardzo bliskiej odległości od pora.

Co lubi rosnąć obok cebuli?

Cebula to bardzo wdzięczny sąsiad. Przede wszystkim dlatego, że oprócz intensywnego zapachu, wydziela także lotne substancje. Te mogą korzystnie wpływać na inne gatunki warzyw i odstraszać szkodniki. Co więcej, ograniczają występowanie chorób grzybowych. Co lubi rosnąć obok cebuli? Przede wszystkim ulubionym "kompanem" tego zdrowego warzywa jest marchewka. Rośliny te wspólnie poprawiają zdrowie gleby i nie konkurują o te same zasoby. Co jeszcze ważne, ich korzenie rosną w różnych warstwach gleby. Rosnąca obok cebuli marchewka przepędzi śmietkę cebulankę, często występującego na cebuli. Cebula z kolei odstrasza groźnego szkodnika marchwi - połyśnicę marchwiankę.

Co dobrze rośnie obok cebuli? Ta jest doskonałym towarzystwem dla truskawki i poziomki. To dlatego, że cebula chroni je przed szarą pleśnią. Gdy rośnie obok nich, to choroba ta występuje znacznie rzadziej. Obok cebuli dobrze będą także rosnąć brokuły, warzywa kapustne, pietruszki czy rzodkiewki. Podobnie jak ogórki oraz jarmuż, które dobrze wpływają na jej zdrowy rozwój.

Co lubi rosnąć obok cebuli? Warzywo doskonale odnajduje się także w towarzystwie pomidorów. Ich obecność zabezpiecza grządki przed groźnymi nicieniami oraz chrząszczami. Z kolei cebula odwdzięcza się tym, że odstrasza od pomidorów przędziorki i mszyce. Dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Gdy mowa o wzajemnej poprawie właściwości zapachowych i smakowych, cebulę warto posadzić obok kopru.

Które warzywa nie lubią rosnąć obok siebie?

Uprawa ogrodu wymaga planowania. Z warzywami jest bowiem trochę tak, jak z ludźmi - niewłaściwe towarzystwo może nas zepsuć. Dlatego też w ogrodzie należy pamiętać o odpowiednich kombinacjach roślin, aby uniknąć problemów z ich wzrostem i plonami. Przed rozpoczęciem prac warto wiedzieć, które warzywa nie lubią rosnąć obok siebie. A niestety lista zależności oraz braku "sympatii" warzyw wobec siebie jest długa.

Podstawowa zasada zakłada, że nigdy nie należy łączyć ze sobą warzyw cebulowych ze strączkowymi (np. cebuli i porów z fasolą czy grochem), warzyw kapustnych z pomidorem, pietruszką i marchwią, a warzyw dyniowatych z ziemniakami. Które warzywa nie lubią rosnąć obok siebie? Poniżej przedstawiamy złe sąsiedztwa dla poszczególnych roślin:

pomidor : ziemniak, ogórek, warzywa kapustne (brokuł, brukselka, kapusta, kalafior) bób, fasola, groch, cukinia;

ogórek : ziemniak, pomidor, rzodkiewka, rzepa, rukola, cukinia, dynia, papryka;

papryka : ziemniak, szpinak, pomidor, por, cebula, sałata, ogórek, kalafior, fasola, groch, marchew, burak ćwikłowy;

burak ćwikłowy : cebula, fasola, marchew, papryka, pietruszka, por, rukola, szpinak, ziemniak;

cukinia : ogórek, papryka, pomidory, rukola, ziemniak;

fasola : bób, burak ćwikłowy, cebula, kapusta, papryka, pomidor, por, rukola;

marchew : ziemniak, kapusta, burak;

pietruszka: brokuł, burak, kalafior, kapusta, pomidor, sałata.

Właściwy dobór roślin do sąsiedztwa ma kluczowe znaczenie dla zdrowego wzrostu i dobrego plonu. Warto więc unikać towarzystwa tych roślin, które mogą "kraść" wodę lub składniki odżywcze. W przypadku sadzenia cebuli w pobliżu roślin takich jak marchew, sałata czy koper sprzyja jej zdrowiu i odporności na szkodniki. Warto pamiętać, że odpowiednia kompozycja roślin w ogrodzie to klucz do sukcesu w uprawie warzyw.

Przeczytaj również: