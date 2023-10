Spis treści: 01 Sadzenie drzew owocowych jesienią - dlaczego warto?

02 Wybór i przygotowanie stanowisk dla drzewek owocowych

03 Jak głęboko sadzić rośliny owocujące?

04 Jesienne sadzenie drzew owocowych - krok po kroku

Sadzenie drzew owocowych jesienią - dlaczego warto?

Ogrodnicy zwracają uwagę, by inaczej traktować drzewka owocowe sadzone w doniczkach, a odmiennie podchodzić do tych z odkrytym systemem korzeniowym. Jak prawidłowo zabrać się za tę czynność, by nie zaszkodzić roślinom i zapewnić sobie obfite zbiory w kolejnym sezonie?

Specjaliści rozwiewają wątpliwości, mówiąc, że gatunki wybrane do doniczek możemy sadzić od wiosny do jesieni. W tej dziedzinie jedynym ograniczeniem może być czas, w którym ziemia jest na tyle zamarznięta, że nie da się w nią wbić łopaty lub szpadla. Jeśli chodzi o umieszczanie drzew owocowych z gołym korzeniem w podłożu, czynność tę należy zaplanować na jesień, najlepiej od początku października do pierwszych przymrozków, lub na wiosnę.

Zdjęcie Kliknij w obrazek i weź udział w ankiecie / INTERIA.PL

Wybór i przygotowanie stanowisk dla drzewek owocowych

Zdjęcie Ważne przed sadzeniem drzewek owocowych jest odchwaszczenie terenu / 123RF/PICSEL

Jednego dnia budzimy się z planem posadzenia drzewek owocowych, a następnego chcemy już realizować ułożony w głowie scenariusz. Okazuje się, że miejsce pod sadzenie drzewek owocowych należy przygotować o wiele wcześniej, a najlepiej jeszcze w sierpniu. Jeśli jednak nie zabraliśmy się za to w czasie wakacji, nic straconego.

Dogodnym stanowiskiem, umożliwiającym drzewkom owocowym zdrowy rozwój, są miejsca słoneczne, które wpływają na lepsze wybarwianie się owoców. Unikajmy zagłębień terenu, w których mogą występować tzw. zastoiska mrozowe, w których osiadają masy zimnego powietrza i powodują przemarzanie roślin zimą, a wiosną stanowią zagrożenie dla kwiatów. To szczególnie ważne dla roślin ciepłolubnych, np.:

brzoskwini,

moreli,

czereśni,

nektaryn.

Wyznaczony teren powinien zostać dokładnie pozbawiony wszelkich chwastów, a następnie przekopany. Gleba wymaga także uzupełnienia substancji organicznych. Świetnie sprawdzają się m.in. kompost, obornik lub substrat torfowy. Konieczne będzie również sprawdzenie odczynu podłoża oraz wyrównanie go do odpowiedniego dla wybranych gatunków drzew owocowych.

Jak głęboko sadzić rośliny owocujące?

Zasada obowiązująca przy sadzeniu drzewek owocowych mówi o tym, by umieszczać je w glebie o 2-3 cm głębiej niż rosły w szkółce. Ważne, by miejsce okulizacji, czyli zespolenia z podkładką pąka liściowego, znajdowało się ponad powierzchnią gleby. Wyjątek stanowią jedynie drzewka i krzewy owocowe o formie krzaczastej, m.in. porzeczki oraz agrest. Gatunki te wymagają sadzenia od 5 do 8 cm głębiej niż rosły pierwotnie.

Jesienne sadzenie drzew owocowych - krok po kroku

Zdjęcie Jak prawidłowo posadzić drzewko owocowe? / 123RF/PICSEL

Wykopywanie dołka

Godzinę przed rozpoczęciem sadzenia umieszczamy drzewka owocowe w wiadrze z wodą. W tym czasie ich korzenie będą miały szansę zmięknąć. W ogrodzie wykopujemy dołek o średnicy 60 cm i głębokości 50 cm, który swobodnie pomieści korzeń. Na jego dnie usypujemy warstwę z ziemi żyznej, tzw. ornej.

Spulchnianie podłoża

Zapewnienie drzewku owocowemu odpowiednich warunków sprawi, że szybciej przyjmie się w glebie. Z tego względu należy poświęcić uwagę na dostarczenie mu potrzebnych składników odżywczych. Na tym etapie wielu początkujących popełnia błąd, stosując świeży lub przegniły obornik. Oba rodzaje mogą trwale uszkodzić korzenie. Doświadczeni ogrodnicy odradzają sięganie po jakikolwiek nawóz, nawet mineralny, gdyż nieodpowiednio dobrana dawka powoduje poparzenie rośliny.

Ocena systemu korzeniowego

Przed umieszczeniem rośliny w podłożu zaleca się dokładne obejrzenie korzeni. Na tym etapie wycinamy połamane i uszkodzone części rośliny. Jeśli widzimy, że są wyjątkowo splątane i długie, delikatnie je rozplątujemy, a następnie skracamy. Warto wiedzieć, że gęstość systemu korzeniowego jest bardzo zróżnicowana i zależy od wybranego gatunku.

Potrząsanie rośliną

Sadzenie drzewek owocowych pójdzie o wiele sprawniej, jeśli zadbamy o towarzystwo pomocnika. Jedna osoba przytrzymuje roślinę, a druga rozkłada jej korzenie na kopczyku, stopniowo zasypując dołek. W trakcie tej czynności doradza się delikatne potrząsanie drzewkiem owocowym w osi pionowej oraz powolne udeptywanie ziemi dookoła. Metoda ta sprawi, że ziemia trafi nawet do najmniejszych zakamarków oraz szczelin powietrznych. Jedynie w pełni obłożony korzeń będzie miał spore szanse na przyjęcie się w nowym miejscu.

Tworzenie misy i podlewanie

Po starannym udeptaniu podłoża tworzymy wokół drzewka owocowego misę. Zapobiegnie ona rozlewaniu się wody podczas podlewania. Czynność ta jest kluczowa tuż po posadzeniu rośliny i wymaga użycia nawet 10 litrów wody. Przez kilka tygodni od posadzenia należy raz w tygodniu bardzo porządnie nawodnić młode sadzonki. Krok ten ma szczególne znaczenie wiosną, kiedy podłoże jest nadal dość suche.

