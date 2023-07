Spis treści: 01 Kiedy kwitnie czereśnia?

02 Przycinanie czereśni: dlaczego jest ważne

03 Kiedy przycinać czereśnie?

04 Jak ciąć czereśnie?

Czereśnia to jedno z najczęściej występujących drzew w polskich ogrodach czy sadach. Dzięki temu stała się jednym z nieodłącznych elementów polskiego krajobrazu. Dobrze mieć ją nieopodal, bo w końcu jej owoce to jeden ze smaków i symboli lata. Drzewo może osiągać wysokość do 20-25 m, ma strzelisty i długi pień oraz koronę w kształcie stożka. Z kolei drzewa rosnące w pojedynkę tworzą krótkie pnie i mają regularne korony.

Kiedy kwitnie czereśnia?

Czereśnia to drzewo owocowe, które kwitnie w marcu i kwietniu. Wówczas obsypują ją niewielkich rozmiarów białe lub delikatnie różowe kwiaty znajdujące się na długich szypułkach. Czereśnia jest dość rzadko atakowana przez szkodniki i jest prosta w pielęgnacji. Aby drzewo owocowało i cieszyło wyglądem, warto pamiętać o przycinaniu.

Przycinanie czereśni: dlaczego jest ważne

O zaletach odpowiedniego przycinania czereśni raczej nikogo przekonywać nie trzeba. Zabieg ma ogromny wpływ na obfite plony i prawidłowy wzrost drzewa. Jeśli będziemy unikać tego obowiązku, drzewo wyraźnie zasygnalizuje nam ten błąd - stanie się słabsze i co za tym idzie, będziemy mogli zapomnieć o pysznych owocach.

Korona czereśni - w odróżnieniu od wiśni - nie jest aż tak gęsta. Nie wymaga też tak silnego cięcia. Jest jednak drzewem osiągającym spore rozmiary, co z czasem może stanowić problem. Dlatego też czereśnię najlepiej przycinać tak, by osiągnęła od 3 do 4 metrów. W przyszłości zapewni nam to większą kontrolę nad jej wyglądem, ale też ułatwi zbieranie owoców i pielęgnację.

Kiedy przycinać czereśnie?

Idealny termin na przycinanie czereśni? Starsze drzewa najlepiej przycinać latem - w lipcu i sierpniu, po tym, jak zbierzemy owoce. Letnie cięcie czereśni ma ważny cel: pomaga przerzedzić koronę i dostosować jej wysokość do wspomnianych 3-4 metrów.

Jak przycinać młode czereśnie? Sadzonkę nierozgałęzioną (jeden pęd), należy przycinać do 80 cm nad ziemią. Jeżeli drzewko jest już rozgałęzione, skracamy jedną, najsilniejszą gałąź (przewodnik) o połowę. Pozostawiamy pędy znajdujące się na wysokości ok. 50 cm od ziemi, a następnie skracamy je o 1/3 długości.

Cięcie czereśni najlepiej zaplanować w słoneczną pogodę, bo w trakcie deszczu osiągniemy skutek odmienny od zamierzonego. W taką pogodę łatwo zainfekować drzewo chorobą grzybiczną.

Regularne przycinanie czereśni sprawi, że odwdzięczy się zdrowym i pięknym wyglądem. Jeśli chcemy pobudzić drzewo do owocowania, zabieg warto stosować raz w roku. Jeżeli jednak nie zależy nam na gałęziach uginających się od owoców, czereśnię należy przycinać okresowo i tylko usuwać nadmiar gałęzi.

Jak ciąć czereśnie?

Do cięcia czereśni najlepiej przygotować sekator. W przypadku grubszych pędów z pomocą przybędzie nam sekator dwuręczny. Mniejsze gałęzie i pędy należy ciąć ukośnie, ale maksymalnie 1 cm powyżej pąka czy rozgałęzienia.

Jeśli chodzi o grubsze gałęzie, to pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu śladów po cięciach. Najlepiej nałożyć na nie farbę emulsyjną z preparatem grzybobójczym, co zabezpieczy drzewo.

