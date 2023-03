Spis treści: 01 Dlaczego nie należy wylewać oleju po smażeniu do zlewu?

02 Jak ekologicznie pozbyć się oleju po smażeniu?

Większość z nas wylewa olej lub inny tłuszcz po smażeniu prosto do zlewu. Okazuje się, że to spory błąd, który może słono nas kosztować. Co może się stać, gdy tak zrobimy i czy jest inny, bardziej ekologiczny sposób na pozbycie się tłuszczu po smażeniu?

Zobacz również: Myjesz nim szyby. A czy wiesz, co może zrobić z podłogą?

Dlaczego nie należy wylewać oleju po smażeniu do zlewu?

Wylewając olej lub inny tłuszcz po smażeniu, przyczyniamy się do niszczenia rur, a niekiedy może to doprowadzić nawet do ich zatkania. Kierujemy się rzecz jasna wygodą i oszczędnością czasu, jednak ze względu na budowę rur odpływowych i kanalizacyjnych wlewanie do nich tłuszczów kuchennych prowadzi do wytwarzania się na nich niebezpiecznego osadu, który może doprowadzić do zatykania się i pękania, a w konsekwencji nawet do zalania całego mieszkania.

Reklama

Jak ekologicznie pozbyć się oleju po smażeniu?

Pojawia się zatem pytanie, co zrobić z olejem po smażeniu? Sposobów jest kilka, ale jeden z nich, którym podzieliła się ostatnio pewna influencerka z Wielkiej Brytanii, robi furorę w internecie. Mianowicie, pokazała, jak po smażeniu wysypuje na pozostały olej sodę oczyszczoną, która go wchłania i sprawia, że przyjmuje on bardziej stałą formę. Następnie zbiera go po prostu drewnianą szpatułką, przenosi na papier do pieczenia, zwija w kulkę i wyrzuca. Wszystko zajmuje jej dosłownie kilkanaście sekund.

Do jej metody warto dodać jednak jeszcze jeden etap, aby lepiej zabezpieczyć olej przed wylaniem. Wystarczy po prostu włożyć papier do pieczenia z olejem do foliowego woreczka, a następnie wrzucić do kosza z odpadami zmieszanymi.

Zobacz również: Zmywa brud po gotowaniu, zacieki, plamy z płytek bez dodatku płynów. Kupisz ją za grosze