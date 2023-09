Spis treści: 01 Co robić na działce we wrześniu? Kalendarz ogrodnika

Co robić na działce we wrześniu? Kalendarz ogrodnika

Wrzesień jest w ogrodzie czasem zbiorów owoców i warzyw. Jest to jednak również miesiąc, w którym żegnamy lato, rozpoczynając powolne przygotowania ogrodu do zimy.

Mimo iż wrzesień jest jeszcze ciepły i słoneczny, promienie słońca nie są tak intensywne, jak miało to miejsce w sierpniu. Musimy również liczyć się z chłodnymi nocami, a pod koniec miesiąca spodziewać się nawet ewentualnych przymrozków. Do pracy warto więc wziąć się już teraz.

Co sadzić we wrześniu? Idealny czas dla roślin cebulowych

Wrzesień jest czasem, w którym podziwiać możemy ostatnie kwiaty lata. Chcąc cieszyć nimi oko jak najdłużej, warto poprawnie o nie zadbać. W przypadku róż należy systematycznie usuwać z pędów więdnące kwiaty, sprawiając w ten sposób, że krzewy będą dłużej kwitły. Powoli rozpocząć można również sadzenie drzew i krzewów ozdobnych.

Od drugiej połowy września warto wsadzić do gruntu większość gatunków roślin cebulowych, które kwitną wiosną i są odporne na mróz:

tulipany,

krokusy,

przebiśniegi,

hiacynty.

Zdjęcie Wrzesień to dobra pora na wsadzenie do gruntu wiosennych kwiatów cebulowych / 123RF/PICSEL

Co robimy na jesień w ogrodzie? We wrześniu zabierz się do pracy

Wrzesień, a szczególnie jego druga dekada, jest optymalnym terminem na zakładanie trawnika z siewu. Uprzednio przeznaczone na niego miejsce należy jednak odpowiednio przygotować. Zaleca się między innymi dokładne oczyszczenia, a także wyrównanie podłoża i potraktowanie go walcem ogrodowym. Warto również z uwagą je przekopać, co pozwoli między innymi pozbyć się szkodników glebowych.

Zdjęcie We wrześniu wciąż regularnie kosimy trawnik / 123RF/PICSEL

W kąt nie odkładamy jeszcze kosiarek. We wrześniu niezmiennie regularnie kosimy trawnik, gdyż wciąż jest to miesiąc intensywnego wzrostu traw. Ten zabieg najlepiej powtarzać raz w tygodniu. Druga połowa września to doskonały czas na sadzenie na trawniku krokusów.

Co zrobić z kwiatami balkonowymi na zimę?

We wrześniu należy również systematycznie ograniczać podlewanie roślin na balkonach i tarasach. Nie należy zupełnie rezygnować z tego zabiegu, jednak wykonywać go rzadziej i podlewać kwiaty mniej obficie.

Rośliny, które dotąd ozdabiały nasz balkon lub ogród należy w tym momencie przenieść na ich stanowisku w mieszkaniu - mowa między innymi o palmach, paprociach czy figowcach. Jesień na balkonie wcale jednak nie musi być nudna. Istnieje wiele roślin, które w tym czasie mogą ozdabiać nasze domy.

Kiedy obcina się żywopłot? We wrześniu nie zapomnij o tym zabiegu

Wrzesień jest jednocześnie ostatnią okazją do przycięcia formowanego, liściastego lub iglastego, żywopłotu. Podobny zabieg zabezpieczy go przed zimą, jednak nie należy z nim zwlekać. Łodygi krzewów muszą mieć bowiem czas, aby zdrewnieć do czasu większych przymrozków.

Zdjęcie By żywopłot był silny i bujny, musimy go regularnie strzyc. Ostatnie cięcie przed zimą należy wykonać we wrześniu / 123RF/PICSEL

Jesienią żywopłot należy skrócić o około 10 cm. Sprawi to, że w przyszłości pędy będą gęstsze i zdrowsze.

Co przycinamy we wrześniu w ogrodzie?

Wraz z nadejściem drugiej połowy miesiąca należy poświęcić nieco więcej uwagi krzewom malin i jeżyn. To optymalny czas na ich przycinanie.

Pamiętajmy również, że we wrześniu w ogrodzie pojawią się już pierwsze opadające z drzew liście. Nie ma więc innego wyjścia, jak zakasać rękawy i chwycić w dłoń grabki. Nieusunięte liście mogą ograniczyć przepływ powietrza i wody, niezbędnych trawie do wzrostu. Co więcej, pozostawiając je na trawniku ryzykujemy rozwojem pleśni i chorób grzybiczych. Wiosną sobie za to podziękujemy.