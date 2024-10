Kiedy uruchamiamy grzejniki, zmienia się klimat w domach. Powietrze staje się ciepłe i suche, co może negatywnie wpływać na stan ludzkiego zdrowia poprzez wysuszanie dróg oddechowych i skóry. Takie warunki stanowią wyzwanie również dla kwiatów doniczkowych. Wiele gatunków preferuje bardziej wilgotne środowisko, a w sezonie grzewczym ich stan może się pogarszać. Objawia się to np. zahamowaniem wzrostu oraz wysychaniem liści. W pobliżu kaloryfera mogą stać wyłącznie odporne rośliny, które przystosowane są do radzenia sobie w trudnych warunkach.

Zamiokulkas zamiolistny cieszy się opinią mało wymagającej, żelaznej rośliny. Niestraszne mu trudne warunki w naturze, a w uprawie domowej również jest w stanie poradzić sobie w wymagającym sezonie grzewczym. Jego liście są grube i mięsiste, co umożliwia gromadzenie wody. Zamiokulas toleruje zarówno suche powietrze, jak i ciepło. Jest znany z odporności na zaniedbania pielęgnacyjne, przerwy w podlewaniu i słabe oświetlenie. To wszystko czyni go idealnym wyborem do postawienia przy kaloryferze.