Wielu gości hoteli unika pokoju z numerem 13, kierując się przekonaniem, że liczba ta przynosi pecha . Przesąd ten jest na tyle silny, że właściciele obiektów wolą pominąć ten numer, zamiast narażać się na niezadowolenie klientów lub trudności z wynajmem tak oznaczonego pokoju. W efekcie w wielu hotelach numeracja przechodzi bezpośrednio z 12 na 14, a czasami zamiast 13 stosuje się oznaczenie 12A. Dla części gości to jedynie formalność, ale inni zwracają na to uwagę, co sprawia, że brak trzynastki bywa postrzegany jako element pewnej tajemnicy, która tylko podsyca zainteresowanie tematem .

Podobne przesądy występują również w Europie. We Włoszech pechową liczbą jest 17, ponieważ jej zapis rzymski (XVII) można przekształcić w anagram łacińskiego słowa "VIXI" , co oznacza "żyłem", a tym samym sugeruje koniec życia. Z tego powodu w niektórych włoskich hotelach nie znajdziemy pokoju ani piętra z tym numerem .

Czasami brak określonych numerów w hotelach nie wynika jednak z przesądów, lecz z czysto praktycznych powodów. Po remontach pokoje mogą zostać połączone lub przebudowane, co prowadzi do usunięcia niektórych oznaczeń. Innym częstym zabiegiem jest dostosowanie numeracji do pięter, co sprawia, że na przykład po pokoju 101, 102, 103 zamiast numeru 104 hotel oferuje od razu 201 i wyższe. Takie rozwiązania mogą wprowadzać w błąd gości przyzwyczajonych do standardowej numeracji, ale często są efektem decyzji właścicieli, którzy chcą ułatwić orientację w budynku lub dopasować oznaczenia do wykorzystywanego systemu rezerwacyjnego.