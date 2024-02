Jak przedłużyć trwałość ciętych kwiatów?

Jeśli chcemy faktycznie, aby przedłużyć trwałość ciętych kwiatów, trzeba je przed umieszczeniem w wazonie przyciąć. Najlepiej usunąć ok. dwa cm łodygi od dołu, ale cięcie powinno nastąpić pod kątem. Dlaczego? Ponieważ wtedy w łatwy sposób zwiększymy powierzchnię, przez którą kwiaty będą mogły czerpać wodę. Jeśli już decydujemy się na cięcie, trzeba sięgnąć po bardzo ostre nożyczki, aby nie miażdżyć łodygi - w przeciwnym razie skutek będzie odwrotny od zamierzonego.

Jak przedłużyć żywotność kwiatów w wazonie? Zadbaj o wodę

Czasami wstawiamy przepiękny bukiet bezrefleksyjnie do wody i później - z zaskoczeniem - odkrywamy, że kwiaty szybko więdną. Zasada jest jedna: wodę w wazonie trzeba zmieniać codziennie. Dlaczego? To bardzo proste: z czasem w temperaturze pokojowej mogą rozwinąć się grzyby, które pogarszają kondycję naszych roślin. Najlepiej, kiedy zawartość wazonu będziemy wymieniać z rana, aby w ciągu dnia nasz bukiet mógł czerpać świeżą wodę.

Odżywki do ciętych kwiatów. Bez nich ani rusz

Rośliny cięte, tak samo, jak ich doniczkowe odpowiedniki, również wymagają solidnej dawki odżywek, aby prezentowały się w pełnej krasie. Co w takim razie dodać, aby przedłużyć trwałość ciętych kwiatów? Jednym z najłatwiejszych patentów jest po prostu dodanie do wody łyżeczki cukru, który doda siły ciętym roślinom. Warto również dodać do niej niewielką ilość soku z cytryny albo łyżeczkę kwasku cytrynowego. Te dwa składniki zneutralizują twardą wodę, która nie jest najlepsza dla naszych roślin.

Oczywiście, można jeszcze sięgnąć po inne patenty: do wody z bukietem można dać miedzianą monetę albo główki niespalonych zapałek. To szybki sposób na dostarczenie niezbędnych dla roślin pierwiastków, czego efektem jest ich dłuższa trwałość.

Zdjęcie Zwykły cukier może czasem zdziałać cuda. Rośliny w bukiecie będą wyglądały lepiej / 123RF/PICSEL

Trik na pachnące kwiaty

Pachnące kwiaty to coś, co wypełnia przyjemnie nasze pomieszczenia. Jeśli chcemy zachować efekt na dłużej i tym samym zależy nam na lepszej trwałości ciętych roślin, raz na jakiś czas można nakłuć łodygi za pomocą igły lub wykałaczki. Wszystko po to, aby usnąć pęcherz powietrza, który czasem tworzy się w miejscu uciętej łodygi, a jego obecność blokuje pobieranie przez roślinę wody do wzrostu.

