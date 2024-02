Spis treści: 01 Uprawa bambusa w domu. Czym charakteryzuje się ta roślina?

02 Podłoże i stanowisko bambusa. Te kwestie są kluczowe

03 Pielęgnacja bambusa w doniczce. Zwróć uwagę na kilka ważnych aspektów

Uprawa bambusa w domu. Czym charakteryzuje się ta roślina?

Bambus pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej i należy do rodziny traw. Aktualnie wyróżnia się aż 146 gatunków tej rośliny.

Główny pęd bambusa zwyczajnego składa się z pustych międzywęźli oraz przecinających ich węzłów, przypominających grube pierścienie. To, co wyróżnia go spośród innych traw, to drewniejące pędy, które z czasem zmieniają kolor z zielonego na żółty. W warunkach domowych roślina ta osiąga maksymalnie 2 metry wysokości, jednak w swoim naturalnym środowisku może dorastać nawet do 20 metrów.

Po zakończeniu wzrostu, ze zgrubiałych węzłów wyrastają wiotkie gałązki, z których wyłaniają się wąskie, długie liście.

Podłoże i stanowisko bambusa. Te kwestie są kluczowe

Uprawiając bambusa zwyczajnego w doniczce, należy zadbać o odpowiednie podłoże dla tej rośliny. Powinno być ono żyzne i przepuszczane. Powinno też dobrze trzymać wilgoć. Bambus nie znosi wody stojącej w korzeniach, dlatego na dnie doniczki warto umieścić grubą warstwę drenażu, która będzie chroniła roślinę przed zalaniem.

Bambus do zdrowego wzrostu potrzebuje dużo światła, dlatego najlepszym miejscem będzie dla niego stanowisko słoneczne. W domu najlepiej umieścić go przy oknach od strony południowej lub zachodniej. Im więcej światła dostanie, tym bujniejsze liście wykształci.

Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamierzamy trzymać bambusa, nie powinna być niższa niż 20 st. C. Co istotne bambus nie toleruje przeciągów.

Pielęgnacja bambusa w doniczce. Zwróć uwagę na kilka ważnych aspektów

Uprawa bambusa może i nie należy do najłatwiejszych, jednak jeśli poświęcimy tej roślinie nieco naszej uwagi, zachwyci nas ona swoim spektakularnym wyglądem. Jedną z najważniejszych kwestii pielęgnacyjnych jest podlewanie bambusa. Roślinę należy nawadniać regularnie i obficie, zwłaszcza podczas wiosny i lata. Zimą należy jednak ograniczyć podlewanie. O tej porze roku bambus może stać w chłodniejszym pomieszczeniu.

Bambus absorbuje wilgoć z powietrza poprzez swoje liście, dlatego bardzo istotne jest regularne ich zraszanie. Ten zabieg pomoże nam również zadbać o piękny wygląd rośliny i usunie z niej kurz.

Innym aspektem uprawy bambusa w domu jest nawożenie rośliny, które powinno mieć miejsce raz w miesiącu. Najlepiej sprawdzi się do tego płynny nawóz mineralny, który pozytywnie wpłynie na wybarwienie liści, a także zadba o ogólny stan naszej rośliny.

