Brudne fugi psują efekt estetyczny nawet w najpiękniejszej łazience. Gromadzące się w szczelinach zanieczyszczenia niestety nie domywają się podczas standardowego mycia podłogi. Ze względu na inną teksturę i nieco obniżony poziom przestrzeni między kafelkami, trudno na bieżąco o nie dbać, co skutkuje często sporą warstwą brudu, którego trudno się pozbyć.

Na szczęście, zamiast silnej, dedykowanej fugom chemii, do skutecznego ich doczyszczenia wystarczy szczoteczka i "magiczny" składnik, który każda pani domu ma w swojej kuchni. Mowa o sodzie oczyszczonej. Jeśli dodamy do niej ocet albo wodę utlenioną, powstaną mieszanki o silnych właściwościach czyszczących i niwelujących problem pleśni .

Soda oczyszczona znana jest ze swoich czyszczących właściwości od dawna. Dzięki niej przywrócisz biel firankom, odetkasz zatkany odpływ i doczyścisz przypalenia w piekarniku. Podobnie jest z brudnymi fugami. Wystarczy wspomnianą sodę połączyć z ciepłą wodą i powstałą pastę wcierać starą szczoteczką do zębów w zabrudzone szczeliny. Po szorowaniu należy przetrzeć kafelki mokrą ściereczką lub mopem. Tym niezawodnym sposobem domyjesz nawet najbrudniejsze fugi .

Jeśli zauważyłaś na nich pleśń, do sody dodaj wodę utlenioną, która upora się z tym problemem. Postępuj podobnie jak w przypadku sody ze zwykłą wodą. Dzięki swoim właściwościom bakterio- i grzybobójczym, woda utleniona jest doskonałym remedium na tego typu naloty. Warto nadmienić, że pleśń jest wysoce niebezpieczna dla naszego zdrowia - powoduje alergie, problemy z oddychaniem i w konsekwencji jeszcze poważniejsze zdrowotne dolegliwości. Warto się jej pozbyć natychmiast po zauważeniu jej w naszym domu.

Pasta do zębów wyczyści i rozjaśni fugi

Innym ciekawym sposobem na pozbycie się brudu i osadów z fug w łazience jest pasta do zębów . Wystarczy wetrzeć ją szczoteczką w szczeliny, pozostawić na 15 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą. Dzięki tej metodzie i zawartemu w paście fluorowi nie tylko umyjemy fugi, ale także przywrócimy im biel.

Proszek do pieczenia i cytryna zadziałają równie dobrze

W razie braku sody oczyszczonej i/lub octu można przygotować pastę działającą równie dobrze jak wyżej wymienione składniki. Wystarczy proszek do pieczenia i sok wyciśnięty z cytryny. Po połączeniu proszku z sokiem cytrynowym mikstura będzie się pienić i rozpuszczać brud nagromadzony na fugach, dzięki reakcji chemicznej powstałej w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie odczynu kwaśnego i zasadowego. Efekt będzie porównywalny do tego, który osiągnęlibyśmy, stosując drogie chemiczne płyny i pasty do czyszczenia.