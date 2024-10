Moskaliki — co to takiego?

Najprościej rzecz ujmując, moskaliki to młode i małe śledzie marynowane w zalewie octowej z przyprawami . Do ich przygotowania wykorzystuje się całą tuszę ryby, po usunięciu wnętrzności oraz głowy. Zwykle mają długość od kilku do maksymalnie kilkunastu centymetrów.

Należy podkreślić, że śledzie są źródłem cennych tłuszczy. Słysząc, że zaliczają się do tłustych ryb morskich, nie należy unikać ich szerokim łukiem podczas odchudzania. W 100 g zawierają niespełna 160 kcal. Skupmy się jednak na ich składzie i wpływie na spadek masy ciała. Kwasy omega-3 przyspieszają procesy metaboliczne, zwiększają tempo przemiany materii i hamują uczucie głodu. Zwiększają poziom serotoniny, przez co bardzo dobrze wpływają na samopoczucie. Dobry nastrój to większa motywacja do trzymania się swoich dietetycznych postanowień.