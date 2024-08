Szproty mają zerowy indeks glikemiczny , ponieważ nie zawierają węglowodanów. To oznacza, że nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą. Wiele zależy jednak od tego, w jakiej formie je spożywamy: obtoczone w mące czy bułce tartej i usmażone, będą miały już wyższy IG.

Szprotki są stosunkowo tanimi rybami. Do tej pory spożywaliśmy je zazwyczaj w formie wędzonej lub w puszkach w oleju czy też w sosie pomidorowym. Od niedawna pojawiły się także nad nadbałtyckich miejscowościach wypoczynkowych jako chrupiące, smażone "polskie anchois". Za 100 g smażonych szprotek nad Bałtykiem zapłacimy poniżej 14 złotych. To niewygórowana cena w porównaniu na przykład do cen dorsza czy halibuta (ok. 20 zł za 100 g w sezonie). Taniej wypada tylko smażona flądra. Wędzone szprotki nad Bałtykiem to około 19 zł za porcję w restauracji, ale można je kupić w sklepie za około 20 - 25 zł za kilogram. Świeże szproty to wydatek około 25 zł za kilogram. Kupując świeże szprotki warto je powąchać: ich aromat powinien być morski, a nie rybi. Zwróć też uwagę na wygląd ryb, jeśli mają srebrzyste, błyszczące łuski i jasne oczy, oznacza to, że są świeże.