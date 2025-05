Woda ryżowa to płyn pozostały po płukaniu lub gotowaniu ryżu. Zazwyczaj go wylewamy, tymczasem zawiera cenne składniki odżywcze, takie jak skrobia, witaminy z grupy B, niewielkie ilości minerałów (np. magnez, fosfor, potas) oraz aminokwasy. Składniki zawarte w wodzie ryżowej wspomagają mikroorganizmy glebowe, które poprawiają strukturę podłoża. To pomaga roślinie pobierać z niej składniki odżywcze.