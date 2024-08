Jak zabrać się za uprawę anansa?

Wiele osób zastanawia się, czy ananasy rosną na drzewach. Okazuje się, że przesłodkie owoce pojawiają się na niskich krzaczkach o długich, rozłożystych liściach, spomiędzy których pojawiają się najpierw w wersji miniaturowej. Faktem jest, że ananasy naturalnie rosną w tropikalnych warunkach, ale domowa uprawa może się udać pod pewnymi warunkami. Idealnie, gdyby rosły w szklarni, ale na parapecie również jest to możliwe. Co trzeba zapewnić ananasowi? Przede wszystkim roślina wymaga sporej dawki nasłonecznienia, wilgoci oraz żyznego podłoża. Wcześniej trzeba jednak pobrać do uprawy sadzonkę. Zadanie jest bardzo łatwe, wystarczy mieć dostęp do świeżego owocu.

Zmysłowe smaki: Jak obrać ananasa? Interia.tv

Jak pobrać sadzonkę z ananasa?

Aby pobrać sadzonkę, trzeba odciąć liściasty pióropusz ananasa 123RF/PICSEL

Pobranie sadzonki z ananasa jest banalne, ale wcześniej trzeba mieć świeży owoc. Wystarczy odciąć liściasty pióropusz wraz z ok. dwucentymetrową warstwą miąższu ze skórką. Następnie delikatnie obieramy ananasa, aby dostać się do twardego trzonu, który jest nieco jaśniejszy i zdecydowanie twardszy od reszty. Na koniec wystarczy tę część umieścić w naczyniu z wodą i cierpliwie czekać, aż z nowa sadzonka wypuści gęstą sieć korzeni. Niestety, proces może trwać od kilku tygodni, aż do kilku miesięcy, w zależności od wielu czynników. Jedyne, co musimy zrobić z młodą sadzonką ananasa, to regularne uzupełnianie wody w naczyniu.

Sadzenie ananasa: Znajdź odpowiedni termin i miejsce

Jeśli widzimy, że nasza sadzonka ananasa ma rozbudowany system korzeniowy, nie pozostaje już teraz nic innego, jak umieszczenie jej w doniczce z ziemią. Nowa roślinka nie ma wygórowanych wymagań, można sięgnąć po ziemię uniwersalną dostępną w sklepach ogrodniczych albo w kwiaciarniach. Nowy egzemplarz ananasa ustawiamy w miejscu bardzo nasłonecznionym, ale czasami zbyt duża ilość promieni może powodować oparzenia liści: wtedy trzeba ustawić go nieco w głębi pomieszczenia. Jak podlewać ananasa? Najlepiej dozować mniejsze dawki wody, za to częściej: dopiero wtedy, kiedy wierzchnia warstwa gleby wyraźnie przeschnie. Nawożenie nie musi być częste, ale przynajmniej raz w sezonie wskazane jest zasilanie go wieloskładnikowymi preparatami. Zdecydowanie lepiej jest wyrobienie sobie nawyku częstego zraszania liści ananasa.

Owocowanie ananasa

Ananas wypuści owoc, ale później sam obumrze 123RF/PICSEL

Jeśli będziemy należycie uprawiać naszego ananasa, to z czasem, obok matczynej rozety liściowej, szybko urosną nowe odnogi, natomiast stara część obumrze. Nie należy się tym faktem przejmować, ale uprawiać roślinę w dotychczasowy sposób, bo to właśnie z nowego przyrostu powstanie owoc. Niestety, zawiązywanie ananasów jest czasochłonne i może potrwać dwa lata. Kiedy owoc dojrzeje, oczywiście, możemy go zebrać, ale po tym zabiegu matczyna obumrze.