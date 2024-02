Spis treści: 01 Poznaj cyklamena! Tylko tak zakwitnie

Poznaj cyklamena! Tylko tak zakwitnie

Cyklamen perski, znany również jako fiołek alpejski, to roślina, która najpiękniej wygląda od jesieni do wczesnej wiosny. Dlaczego? Ponieważ to właśnie wtedy spośród jej liści wyrastają ogonki zakończone interesującymi kwiatami. Sama uprawa cyklamenów nie jest skomplikowana, ale trzeba wspomnieć równocześnie, że ma swoje wymagania i nie lubi wyjątków. Jeśli trochę zaniedbamy naszą roślinę, to możemy z całą pewnością pożegnać się z widokiem kwiatów, ale także będzie narażona na ataki szkodników oraz choroby grzybowe, które niechybnie prowadzą do śmierci rośliny. Cyklamen z racji tego, że intensywnie kwitnie, potrzebuje naszej pomocy, czyli solidnego nawożenia.

Nawożenie cyklamena? Tylko tak zakwitnie

Wszystkie rośliny potrzebują regularnego nawożenia i cyklamen nie jest tutaj wyjątkiem. Aby prawidłowo rósł, wymaga dodawania preparatów wieloskładnikowych, które mają specjalną mieszankę pierwiastków. Co prawda, najbardziej życiodajny jest azot, który sprawia, że rośliny są w doskonałej kondycji i przyspiesza wzrost zielonych części, jednak w okresie jesiennym i zimowym roślina potrzebuje potasu. To właśnie on sprawia, że łatwiej rozwijają się kwiaty, które tak bardzo są pożądane. Oczywiście, w kwestii nawozów z całą pewnością sklepy ogrodnicze nie zawodzą, ale można w łatwy sposób przygotować domowy nawóz ze skórki owocu. Chodzi oczywiście o banana.

Przygotuj nawóz za darmo

Przygotowanie nawozu z banana do cyklamena i innych roślin, nie wymaga zbyt wiele trudu. Wystarczy po prostu skórki owocu (w całości lub pokrojone w małe paski) umieścić w słoiku, następnie zalać przegotowaną i ostudzoną wodą, zakręcić i odstawić na dwa dni. Po tym czasie nawóz jest gotowy. Jak go stosować? Najlepiej rozcieńczyć go z wodą w stosunku 1:1 i podlewać otrzymaną mieszanką minimum raz w miesiącu. Zabieg ten najlepiej połączyć wraz z podlewaniem, które również rządzi się swoimi prawami.

Podlewanie i ekspozycja: Niezbędne dla cyklamena

Podlewanie cyklamena nie należy do najłatwiejszych zabiegów, ponieważ trzeba go bardzo solennie pilnować. Roślina nie toleruje zarówno nadmiaru wody, jak i jej niedoborów, co od razu manifestuje zrzucaniem liści, brakiem kwiatów i powolnym zamieraniem. Dlatego najlepiej podlewać cyklamena podsiąkowo, czyli umieścić całą doniczkę z rośliną w misce wypełnionej wodą. Po kilkunastominutowej kąpieli całość trzeba odstawić tak, aby nadmiar wody swobodnie odpłynął z doniczki.

Oczywiście, zabieg nie będzie miał sensu, jeśli w dnie doniczki nie będzie otworów odpływowych.

Aby cyklamen również dobrze rósł w naszym domu, potrzebuje odpowiedniego miejsca: musi być ono równocześnie jasne, ale także osłonięte od intensywnych promieni słońca, które mogą uszkodzić delikatne i atrakcyjne liście rośliny.

