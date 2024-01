Sprawdź: Liście filodendrona żółkną i marnieją? Nie popełniaj tego błędu

Nawóz łupin: Co zawiera?

Orzechy włoskie są często pod ręką, więc zajadamy się nimi i traktujemy je jako zdrową przekąskę. Jeśli mamy łupiny, to nie musimy wyrzucać ich do kosza, ponieważ to właśnie z nich można przygotować odżywczy syrop do roślin. Taka mikstura zawiera sporo pierwiastków: fosfor, potas, żelazo, magnez, wapń i cynk. Taki pakiet nie tylko wzmocni rośliny i pobudzi je do intensywnego wzrostu, ale także zminimalizuje ryzyko wystąpienia chorób grzybiczych oraz ataku szkodników, które mogą uszczuplić naszą domową kolekcję.

Jak zrobić nawóz z orzechów włoskich?

Orzechy włoskie zjedz, a z łupin przygotuj odżywczy syrop dla roślin

Przygotowanie domowego nawozu jest banalne. Wystarczy do garnka wrzucić szklankę łupin i zalać ją półtora litra wody. Całość trzeba zagotować pod przykryciem ok. 30 minut, ostudzić, przecedzić i gotowe. Zanim jednak sięgniemy po syrop i zaaplikujemy go roślinom, musimy go rozcieńczyć w stosunku 1:3 z wodą.



Taka mieszanka może być wykorzystywana do roślin doniczkowych przez cały rok, ale nie częściej niż raz w miesiącu.

Jakie rośliny można zasilać syropem z łupin orzechów?

Wiele osób może się zastanawiać, jakie rośliny mogą być zasilane takim nawozem z łupin. Okazuje się, że po takiej dawce specyfiku najlepiej rosną wszystkie te, które mają zielone, dekoracyjne liście, czyli np. poczciwa monstera, ale także filodendron, bluszcze, aloes czy maranta. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podać go również okazom kwitnącym, np. skrzydłokwiatowi, anturium, czy obecnym na naszych parapetach fiołkom afrykańskim.

