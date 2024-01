Porady Zimowa opieka nad paprotką. Nie zaszkodzi jej nawet pełnia sezonu grzewczego

Rośliny popularne w PRL-u przeżywają w ostatnich czasach wielki powrót. Nic dziwnego, większość z nich była łatwa w uprawie, nie wymagały specjalistycznego podłoża czy nawozów, za to wnosiły do wnętrza powiew egzotyki i dalekiego świata. Już sama nazwa papirus czy papirusek budziła skojarzenia z tajemnicami starożytnego Egiptu, do tego oryginalny pokrój i ciekawy sposób uprawy - doniczki z papiruskiem często wstawiano po prostu do misek z wodą - sprawiły, że roślina zyskała sporą popularność. Choć papiruski, które tak chętnie goszczono we wnętrzach polskich domów, są spokrewnione ze słynnym papirusem egipskim, nie jest to ta sama roślina. Prawdzie papirusy egipskie, które dorastają do 3-5m trudno byłoby uprawiać we własnym salonie.

Papirusek. Jak wygląda?

Domowy papirusek dorasta do 1 metra, łodygi zwieńczone są koroną liści przypominającą małą parasolkę. Kłącze rozrasta się szybko i roślina wytwarza gęstą kępę, łatwo ją też rozmnożyć przez podział. Papirusek może też wytwarzać kwiatostany, ale są one niepozorne i nie mają znaczenia dekoracyjnego.

Cibora. Uprawa i pielęgnacja

Uprawa rośliny jest niezwykle prosta. To, czego potrzebuje, to przede wszystkim duże ilości wody. To idealna opcja dla osób, które mają tendencje do nadmiernego podlewania roślin doniczkowych - papiruska nie uda wam się zalać.

Dobrą formą jest też wstawienie doniczki z rośliną do większego naczynia wypełnionego wodą. Może być to zwykła miska, ale jeśli wybierzemy dekoracyjne naczynie (lub nawet akwarium), taki sposób uprawy pozwoli stworzyć interesującą aranżację. Papirus nadaje się także do uprawy hydroponicznej, a latem może być wstawiony do oczka wodnego.

Papirusek nie ma szczególnych wymagań co do gleby. Można go zasilać nawozem wieloskładnikowym co dwa tygodnie (od wiosny do jesieni). Warto wybrać dla niego stanowisko jasne, ale nie w bezpośrednim słońcu. Latem lubi ciepło, zimą dobrze jest go umieścić w nieco chłodniejszym pomieszczeniu np. w korytarzu, gdzie temperatura nie będzie jednak spadać poniżej 12 st. C i zapewniony będzie dostęp światła. W żadnym wypadku nie należy stawiać rośliny przy kaloryferze.

Papirusek w mieszkaniu

Warto pamiętać, że roślina może zająć dość sporo miejsca. Łodygi dorastające do metra wysokości uginają się pod własnym ciężarem, przez co kępa staje się bardziej rozłożysta. Ponieważ łodygi nie tylko zajmują przestrzeń ale też mogą się po prostu łamać dobrze jest zabezpieczyć je za pomocą obręczy do kwiatów lub po prostu obwiązać kępę. Można też zdecydować się na niższą odmianę - cibora haspan, czyli papirus karłowaty.