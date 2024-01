Spis treści: 01 Dlaczego końcówki liści zaczynają usychać?

02 Które rośliny najbardziej nie lubią suchego powietrza?

03 Liście zaczynają żółknąć i usychać — czy należy je obciąć?

04 Pielęgnacja roślin doniczkowych w sezonie grzewczym

Dlaczego końcówki liści zaczynają usychać?

Zabierając się za uprawę roślin doniczkowych, sprawdziłeś wszystko. Najlepsze stanowisko, podłoże, sposób nawożenia i podlewania. Do pewnego momentu kwiaty rozwijały się bez zarzutu, dlatego ze zdziwieniem zaobserwowałeś, że końcówki liści zaczęły usychać? Przyczyna tego stanu rzeczy jest dość prozaiczna.

Wiele gatunków, które dotarły na polskie parapety, to rośliny egzotyczne. W naturalnym środowisku rosną w warunkach dużej wilgotności. W domach spełnienie tych wymagań bywa kłopotliwe, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Włączone grzejniki sprawiają, że roślinom jest zbyt sucho. Pamiętaj jednak, że nadmierne podlewanie nie jest rozwiązaniem problemu. Wręcz może im tylko zaszkodzić, doprowadzając do gnicia.

Zdjęcie Zmizerniałe rośliny można jeszcze uratować / 123RF/PICSEL

Które rośliny najbardziej nie lubią suchego powietrza?

Usychające końcówki liści można zauważyć na wielu okazach. Część z nich jest jednak szczególnie narażona na te objawy. Wzmożoną czujność zachowaj, gdy w mieszkaniu zdecydowałeś się na uprawę:

Dowiedz się, jak postępować, by przywrócić kwiatom estetyczny wygląd.

Liście zaczynają żółknąć i usychać — czy należy je obciąć?

Zdjęcie Radykalne cięcie nie zawsze jest dobrym pomysłem / 123RF/PICSEL

Suche końcówki liści są już nie do odratowania. Co jednak możemy zrobić, by kwiaty doniczkowe odzyskały dawną formę? Usunięcie całych liści nie jest wskazane. Inwazyjne cięcie mogłoby osłabić roślinę, doprowadzając ją do ruiny. Tym bardziej że często problem usychania liści nie dotyczy tylko jednej sztuki.

Lepszym pomysłem jest obcięcie ostrymi, zdezynfekowanymi nożyczkami wyłącznie obumarłych elementów. Precyzyjne cięcie momentalnie poprawi wygląd, a w dalszej perspektywie pozwoli na pomyślną regenerację rośliny.

Pielęgnacja roślin doniczkowych w sezonie grzewczym

Dbanie o rośliny doniczkowe jesienią i zimą wymaga odpowiedniego przygotowania. Postaraj się podwyższyć poziom wilgotności w pomieszczeniu, aby uniknąć przesuszania zielonych okazów. Jak to zrobić, jeśli nie chcesz inwestować w profesjonalny nawilżacz?

Na grzejniku ustaw naczynie wypełnione wodą, co jest najprostszym domowym sposobem na zwiększenie wilgotności dla zabezpieczenia kwiatów.

Jeśli specyfika roślin na to pozwala, regularnie zraszaj je wodą w temperaturze pokojowej. Najlepiej robić to w godzinach porannych, by nadmiar wilgoci nie kumulował się na liściach w nocy. Pamiętaj o tym, że nie wszystkie gatunki dobrze na to reagują. Zabieg odradza się zwłaszcza w przypadku egzemplarzy o liściach pokrytych włoskami.

Wietrzenie mieszkania sprzyja roślinom, ale pod pewnymi warunkami. Okna otwierajmy, gdy temperatura na zewnątrz jest dodatnia. Na czas wietrzenia przestawmy rośliny, aby nie były narażone na kontakt z zimnym powietrzem.

