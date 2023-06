Niecodzienny sposób na ćmę bukszpanową. Larwy wypełzną od razu

Porady

Ćma bukszpanowa to młody, wyjątkowo oporny na próby pozbycia się go szkodnik, atakujący już nie tylko bukszpan, ale także inne popularne rośliny. Można walczyć z nim z pomocą chemicznych środków, usuwać go mechanicznie lub spróbować naturalnych sposobów, z opryskiem na bazie płynu do naczyń na czele. Jak go stosować, by pozbyć się ćmy raz na zawsze?

Zdjęcie Larwy ćmy bukszpanowej osiągają cztery centymetry długości i przypominają zielone gąsienice / 123RF/PICSEL