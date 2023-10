Spis treści: 01 Żelazo w organizmie człowieka. Czym jest i ile należy go przyswajać?

02 Przyczyny niedoboru żelaza. Te kobiety muszą szczególnie uważać

03 Objawy niedoboru żelaza zobaczysz na twarzy

04 Objawy ogólnoustrojowe. Nie wszystkie z nich są oczywiste

05 Niedobór żelaza. Jak sobie z nim radzić?

Żelazo w organizmie człowieka. Czym jest i ile należy go przyswajać?

Żelazo to mikroelement, który występuje w ludzkim organizmie w: hemoglobinie, tkankach, mięśniach, szpiku kostnym, białkach krwi, enzymach, ferrytynie, hemosyderynie oraz w osoczu. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Jego niedobór może doprowadzić do niedokrwistości, czyli anemii, a także zaburzeń pracy serca, sprawności mięśni, odporności, czy też gospodarki hormonalnej.

70 procent żelaza wchodzi w skład hemoglobiny. Zawarte w niej cząsteczki żelaza podczas dopływu krwi do płuc wiążą się z cząsteczkami tlenu. W taki sposób żelazo odgrywa bardzo ważną rolę w dostarczaniu tlenu do naszych narządów i mięśni. Niedokrwistość, której powodem jest niedobór żelaza, może sprawić, że nasz organizm nie będzie prawidłowo dotleniony.

Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza jest źle zbilansowana dieta. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u dorosłej kobiety wynosi zazwyczaj do 2 mg na dobę, a u mężczyzny 1 mg. Kobiety powinny przyswajać więcej żelaza z uwagi na utratę krwi menstruacyjnej.

Pamiętajmy jednak, że zapotrzebowanie ludzkiego organizmu na ten mikroelement nie jest stałe. Zależy ono m.in. od wieku, płci, aktywności fizycznej, ciąży czy też ogólnego stanu zdrowia. Kobiety w czasie ciąży i w okresie karmienia powinny spożywać dziennie ok. 3 mg żelaza.

Zdjęcie Na niedobór żelaza może wskazywać ciągłe zmęczenie lub spadek nastroju / 123RF/PICSEL

Przyczyny niedoboru żelaza. Te kobiety muszą szczególnie uważać

Oprócz niewłaściwie skomponowanej diety niedobór żelaza może być efektem nieprawidłowego wchłaniania się tego mikroelementu z przewodu pokarmowego. Może to dotyczyć osób zmagających się z zapaleniem jelit czy celiakią.

Do niedoborów żelaza w organizmie może doprowadzić utrata krwi. Z tego powodu osoby po urazach, zabiegach chirurgicznych czy krwawieniach np. z przewodu pokarmowego muszą szczególnie zadbać o przyjmowanie zwiększonej dawki żelaza. To samo dotyczy dawców krwi.

Jeszcze inną przyczyną jest zwiększone zapotrzebowanie organizmu na podaż żelaza. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży, karmiących piersią, ale również dzieci i młodzieży, która wchodzi w okres dojrzewania.

Objawy niedoboru żelaza zobaczysz na twarzy

Blada, poszarzała twarz, podkrążone oczy, zapadnięte policzki - te bardzo charakterystyczne objawy niedoboru żelaza możemy zobaczyć na twarzy już na pierwszy rzut oka.

Brak odpowiedniej ilości żelaza w organizmie odbija się również na kondycji naszej skóry, włosów i paznokci. Jeśli stan naszej skóry znacznie się pogorszył, stała się ona sucha, szara i wrażliwa na podrażnienia, przyczyną może być niedobór żelaza. Podobnie jest z kondycją włosów - niedobór tego mikroelementu może wywołać łamliwość oraz nadmierne ich wypadanie. Odbija się to również na paznokciach, które mogą stać się łamliwe, słabe, a także wklęsłe.

Objawy ogólnoustrojowe. Nie wszystkie z nich są oczywiste

Objawy widoczne gołym okiem to jednak nie wszystko. Przewlekłe zmęczenie bez uzasadnienia, bóle głowy, duszności i kołatanie serca to często objawy niedokrwistości. Niestety wiele osób je lekceważy, zrzucając winę na pogodę, czy też zmęczenie pracą. Jednakże miejmy na uwadze, że nieleczona anemia może doprowadzić do trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego.

Żelazo ma wpływ na prawidłową pracę naszego układu krążenia, dlatego jego niedobór niekiedy objawia się zimnymi stopami i dłońmi. Innym nieoczywistym objawem niedoboru tego mikroelementu jest spadek odporności i podatność na infekcje. Pamiętajmy, że układ immunologiczny człowieka nie może prawidłowo funkcjonować bez żelaza.

Według badań, osoby z niskim poziomem żelaza w organizmie są bardziej narażone na rozwój depresji. Naukowcy wielokrotnie potwierdzili związek niedoboru żelaza z depresją, stanami lękowymi, czy też obniżeniem nastroju. Przyczyn należy doszukiwać się w związku tego mikroelementu z dopaminą, która jest jednym z najważniejszych neuroprzekaźników w mózgu. Dopamina odpowiada m.in. za nasze samopoczucie, energię i motywację. Żelazo uczestniczy w reakcjach, których efektem jest powstawanie dopaminy. Jego niewystarczająca ilość w organizmie może przełożyć się również na niedobory dopaminy.

Niedobór żelaza. Jak sobie z nim radzić?

Jeśli zauważyliśmy u siebie wyżej wymienione objawy i podejrzewamy, że możemy mieć niedobory żelaza, najpierw powinniśmy wykonać badania krwi, aby potwierdzić nasze przypuszczenia. Leczeniem anemii zajmie się wtedy lekarz. Bardzo ważne jest również ustalenie przyczyny niedoboru żelaza.

Aby jednak temu zapobiec, warto pamiętać o prawidłowej diecie, bogatej w żelazo. Jest ona szczególnie ważna dla wegetarian i wegan, którym dużo trudniej zadbać o prawidłową ilość żelaza w diecie.

Aby uniknąć niedoborów, warto włączyć do naszej diety:

wątróbkę gęsią, kaczą lub wieprzową,

wołowinę,

kaczkę,

indyka,

nać pietruszki,

świeże pomidory,

paprykę,

czarną porzeczkę,

truskawki,

owoce cytrusowe.