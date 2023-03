Nieodebrane awizo? W szczególnych przypadkach możesz ponieść konsekwencje

Tomasz Kromp Porady

Z pewnością każdemu zdarzyła się kiedyś sytuacja, gdy nie odebrało się listu pomimo pozostawionego przez listonosza awizo. Często wiązało się to z nieobecnością w mieszkaniu, zgubieniem awizo lub zwykłym przeoczeniem umieszczenia tego poświadczenia w skrzynce. Co wtedy zrobić? Czy da się odebrać list polecony po terminie? I czy można to zrobić za kogoś?

Zdjęcie Awizo – ile czeka na poczcie? Jak odebrać za kogoś list polecony? / Arkadiusz Ziolek / East News