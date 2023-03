Awizo to dokument, który listonosz pozostawia w skrzynce pocztowej lub na drzwiach lokalu adresata, informując tym samym o możliwości odbioru korespondencji w placówce pocztowej. Awizo pozostawia się w sytuacji, kiedy korespodencja musi zostać odebrana osobiście lub gdy w lokalu adresata nie ma osób, które mogą odebrać ją za niego.

Awizo bywa jednak dość problematyczne, bo jeśli dostajemy dużo takich przesyłek, a często nie ma nas w domu, to jesteśmy zmuszeni wciąż odwiedzać placówki pocztowe, które często otwarte są np. tylko do godziny 18.00. Nierzadko zdarza się więc, że zapominamy o przesyłce, a to, szczególnie jeśli była ona istotna, może nastręczyć nam wielu problemów.

Co ciekawe, jest jednak prosty sposób, by temu zapobiec!

Nie chcesz dostawać awizo? Jest prosty sposób, by to rozwiązać!

Groźne prognozy dla całego kraju! Czeka nas powrót zimy? Każdy obywatel może złożyć na poczcie wniosek z żądaniem doręczania przesyłek poleconych do skrzynki na listy. Można to zrobić przez Internet lub we właściwej placówce pocztowej, czyli tej, która doręcza nam przesyłki.

To właśnie z tą możliwością związana jest literka "R" na skrzynce pocztowej. Nanosi ją pracownik Poczty Polskiej w celu poinformowania listonosza, że dla tego adresu złożony został wniosek o doręczanie przesyłek poleconych bezpośrednio do skrzynki na listy. Wiąże się to więc z zaprzestaniem pozostawiania w niej awizo.

Złożenie takiego wniosku jest bezpłatne, a zasada zaczyna obowiązywać już na drugi dzień.

WAŻNE: Zasada ta nie obejmuje przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru lub o kształtach i rozmiarze uniemożliwiających włożenie ich do skrzynki pocztowej.

Co oznacza litera R na skrzynce pocztowej?

Litera R na skrzynce pocztowej pochodzi od słowa "Recommande" (franc.), które oznacza "polecony". Znajdziemy ją więc również na przesyłkach poleconych.

