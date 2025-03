Chcąc zachować plamoodporne właściwości obrusu z poliestru , powinniśmy wiedzieć, jak się z nim obchodzić podczas prania. Przede wszystkim zrezygnujmy z dodawania mocnych detergentów i zmiękczających płynów . To właśnie one najczęściej niszczą strukturę tkaniny , która zapobiega wchłanianiu plam.

Z kolei gdy mowa o prasowaniu , to w przypadku obrusu poliestrowego ten proces powinien odbywać się z zachowaniem temperatury ok. 110 st. C , choć niektórzy wskazują, że b ezpieczniejszym rozwiązaniem jest ustawienie w żelazku temperatury 90 st. C . Zanim jednak przystąpimy do prasowania, wykonajmy próbne prasowan i e na drugiej stronie obrusu.

Największym błędem przy praniu obrusu z lnu jest ustawienie zbyt wysokiej temperatury, co może przyczyniać się do kurczenia się tkaniny. Jeśli mamy do czynienia z białym obrusem wykonanym w 100 proc. z lnu, wówczas temperatura prania nie powinna być wyższa niż 90 st. C. Natomiast gdy biały obrus z lnu zawiera domieszkę innych materiałów, pranie powinno odbywać się w temperaturze ok. 50-60 st. C. Rzecz jasna, w takim przypadku również należy sugerować się zaleceniami producenta danego obrusu.