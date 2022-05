Niepokojące sygnały w zachowaniu kota. Nigdy ich nie lekceważ

Nietypowe zachowania naszych kotów mogą sygnalizować problemy zdrowotne lub emocjonalne.

Nietypowe zachowania naszych kotów mogą sygnalizować problemy zdrowotne lub emocjonalne. Jednak jeśli nie mamy dużego doświadczenia w hodowli kotów i opiece nad nimi, często nie jest łatwo rozeznać się w tym, co jest rzadkim, ale normalnym kocim zachowaniem, a co powinno wzbudzić nasz niepokój. Gdy mamy wątpliwości, nie bójmy się więc zapytać innych, bardziej doświadczonych kociarzy lub weterynarzy, pogłębiajmy swoją wiedzę o behawiorystce naszych podopiecznych. Sprawdźcie też, czy wasze koty nie przejawiają jednego z poniższych zachowań.



Nietypowe zachowania kotów - zwróć na nie uwagę

Opieranie się głową o ścianę. Koty zachowujące się w ten sposób bardzo często stają się bohaterami memów i “zabawnych" filmików w internecie. Tymczasem, choć na pierwszy rzut oka takie zachowanie może rozbawić, nie ma tu absolutnie powodów do śmiechu. Kot opierający głowę o ścianę może cierpieć na poważne problemy natury neurologicznej. Należy go koniecznie zbadać.

Częste miauczenie. Koty w okresie godowym robią się “rozgadane". Zwłaszcza kocice w czasie rójki swoimi miauknięciami instynktownie starają się przyzywać potencjalnych kochanków. Jeśli jednak nasz kot bez szczególnego powodu staje się bardzo głośnym towarzyszem, może być to także objaw stresu, choroby lub odczuwanego bólu. Z pewnością warto wtedy obserwować je uważniej pod kątem innych niepokojących objawów.

Problemy z pielęgnacją i samookaleczanie się zwierzęcia. Czyszczenie futra i dbałość o higienę to jedne z najważniejszych aspektów kociego życia. Jeśli więc na tym polu dochodzi do zaburzeń, powinno nas to mocno zaalarmować. Stres, nuda, samotność i niedostatek przeżyć może prowadzić u kota do rozwinięcia się obsesyjno-kompulsywnego wylizywania futra. Również zbyt częste drapanie, gryzienie futra to poważne sygnały alarmowe. Zaniedbanie ich może doprowadzić nawet do tego, że nasz przyjaciel zacznie się samookaleczać.



O co zapyta weterynarz?

W czasie stawiania diagnozy, poza badaniem samego zwierzęcia, lekarz weterynarii zada nam z pewnością serię pytań dotyczącego stanu zdrowia i zachowania naszego podopiecznego. Jakie wiadomości powinniśmy zebrać przed wizytą? O co prawdopodobnie zapyta nas lekarz?

Czy u kota zmienił się apetyt?

Czy kot się ślini?

Czy kot dyszy? Oddycha w inny sposób?

Czy zmieniła się częstotliwość korzystania z kuwety?

Czy dotykanie różnych części ciała kota powoduje u niego ból?

