Metoda odwróconego deseru - czym jest?

Metoda odwróconego deseru staje się coraz popularniejsza, a stosujące ją osoby twierdzą, że po dużym posiłku nie czują spadku energii i nie mają już ochoty na słodycze. Część osób uważa, że jedzenie deseru po obiedzie zakwasza organizm i powoduje zmęczenie. Jednak większość dietetyków i specjalistów żywienia ostrzega przed dostarczaniem pustych kalorii do organizmu, zwłaszcza przed lub zamiast pożywnego posiłku.

Dlaczego mamy ochotę na coś słodkiego po obiedzie?

Kiedy jemy większy posiłek, nasz żołądek zaczyna się rozciągać, a mózg dostaje sygnał, że zaraz otrzyma dużą dawkę energii. Niestety proces trawienia jest dłuższy i nasze ciało, zwłaszcza jeśli jemy szybko, domaga się natychmiastowej dawki cukru, który jest najszybszym źródłem energii. Podobnie jest z sygnałem sytości, który dociera do mózgu z opóźnieniem - to dlatego niepotrzebnie się przejadamy. Kluczowe jest więc dokładne przeżuwanie pokarmu i powolne jedzenie. Mamy wtedy większą szansę na poskromienie apetytu. Co jeszcze zrobić, by zapanować nad ochotą na słodycze po posiłku?

Jedz produkty w określonej kolejności

Badania potwierdziły, że jedzenie produktów w określonej kolejności działa korzystnie na nasz metabolizm i chroni przed skokami glukozy i nadmiernym wydzielaniem insuliny. Warto wiedzieć, że to właśnie gwałtowny wzrost cukru we krwi powoduje szybkie zmęczenie i ponowną chęć na coś słodkiego. By tego uniknąć, w pierwszej kolejności powinniśmy spożywać warzywa, ponieważ są bogatym źródłem błonnika. Jeśli jako pierwszy trafi on do przewodu pokarmowego - obniży poziom cukru we krwi i sprawi, że szybciej odczujemy sytość. Idealnym rozwiązaniem jest spożycie w następnej kolejności białka, a dopiero na koniec węglowodanów. Ogromną korzyść przyniesie nam jednak już sama warzywna przystawka przed głównymi posiłkami.

Kiedy lepiej jeść deser?

Według licznych badań o wiele lepiej jest jeść deser po głównych posiłkach. Nasz organizm jest wtedy przygotowany na duże ilości pokarmu do strawienia i nie reaguje tak gwałtownie wyrzutem insuliny. Zalegająca w żołądku i jelitach treść pokarmowa hamuje wchłanianie kolejnych składników i "rozciąga" w czasie przyswajanie cukrów. A to spowalnia wzrost glukozy we krwi i mniej obciąża trzustkę.

