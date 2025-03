Kiedy przycinać jagodę kamczacką?

Przycinanie jagody kamczackiej to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który wpływa na wielkość i jakość plonów. Najlepszym momentem na cięcie jest marzec - to wtedy roślina budzi się do życia po zimie i intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu. W tym czasie należy usunąć najstarsze, zdrewniałe pędy, które mają ponad 5-6 lat, przycinając je tuż przy ziemi. Roślina powinna mieć maksymalnie 8-10 silnych pędów. Dlatego, jeśli krzew jest zbyt gęsty, warto wyeliminować także te rosnące w środku, aby poprawić dostęp światła. Trzeba również skrócić pędy pokładające się na ziemi - najlepiej wyciąć je u podstawy, ponieważ nie zapewnią nam one wartościowych owoców. Regularne przycinanie wiosną sprawia, że energia rośliny kierowana jest na wzrost nowych, zdrowych pędów, które zapewniają większe i słodsze owoce.

Oprócz usuwania starych i uszkodzonych pędów, w marcu warto skrócić młode przyrosty z ubiegłego roku o około 5-10 cm. Taki zabieg pobudza krzew do wytwarzania większej liczby pąków kwiatowych. Ważne jest, aby zabieg przeprowadzać w suchy dzień, przy użyciu ostrego i czystego sekatora, co minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji. Świeże rany po cięciu warto zabezpieczyć preparatem grzybobójczym lub maścią ogrodniczą, szczególnie jeśli panują jeszcze chłodne i wilgotne warunki.

Pamiętajmy też, że jagodę kamczacką przycinamy nie tylko w marcu. Po około 5-6 latach uprawy konieczne jest przeprowadzenie cięcia odmładzającego, które najlepiej wykonać latem, tuż po zbiorach - w lipcu lub sierpniu. Polega ono na wycięciu najstarszych, najgrubszych pędów, które są już mało produktywne. Ważne jest, aby nie ciąć krzewu jesienią, ponieważ roślina nie zdąży zregenerować się przed zimą, co negatywnie wpłynie na jej zdolność do przetrwania mrozów i plonowanie w kolejnym roku. Regularne cięcie, dostosowane do wieku rośliny i jej kondycji, pozwala utrzymać jagodę kamczacką w doskonałej formie nawet przez 30 lat.

Jagoda kamczacka: podstawowe zasady uprawy

Jagoda kamczacka najlepiej owocuje w pełnym słońcu, dlatego stanowisko powinno być dobrze nasłonecznione, co przełoży się na słodsze i bardziej aromatyczne owoce. Jednocześnie warto unikać miejsc narażonych na silne wiatry, które mogą utrudniać zapylanie i osłabiać roślinę. Aby zwiększyć liczbę owoców, zaleca się sadzenie jej w pobliżu gatunków miododajnych, takich jak lawenda, facelia czy koniczyna biała, które przyciągają pszczoły i inne zapylacze. Równie istotne jest podłoże - gleba powinna mieć lekko kwaśny odczyn (pH 5,5-6,5). W przypadku zbyt zasadowej ziemi można dodać kwaśny torf lub kompost z igliwia. Jagoda kamczacka nie toleruje ciężkich, gliniastych i podmokłych gleb, dlatego w takich warunkach konieczne jest zastosowanie warstwy drenażowej z piasku i żwiru lub wymieszanie ziemi z perlitem.

Ponieważ jagoda kamczacka jest rośliną obcopylną, do obfitego owocowania niezbędne jest posadzenie co najmniej dwóch różnych odmian kwitnących w tym samym czasie. Odpowiednie zestawienie gatunków może nawet kilkukrotnie zwiększyć plon. Wśród polecanych kombinacji znajdują się "Wojtek" i "Zojka" lub "Aurora" i "Honeybee", a także "Jugana" i "Vostorg". Krzewy powinny być sadzone w rozstawie 1,5-2 metrów, aby zapewnić im wystarczającą przestrzeń do wzrostu i odpowiednią ilość światła.

Dla zachowania zdrowia i wysokiej wydajności konieczne jest też regularne nawożenie i podlewanie. Wczesną wiosną najlepiej stosować nawozy organiczne, takie jak dobrze rozłożony obornik lub kompost, a także siarczan amonu (30 g/m²), który dostarcza azotu i pomaga utrzymać odpowiednie pH gleby. Jesienią warto sięgnąć po nawozy potasowo-fosforowe, np. superfosfat (20 g/m²) i siarczan potasu (15 g/m²), które wzmacniają system korzeniowy przed zimą. Krzewy wymagają podlewania co najmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej bezpośrednio do strefy korzeniowej, aby uniknąć nadmiernego parowania. Z kolei ściółkowanie podłoża uprawy korą drzew iglastych lub trocinami pomoże nam w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności i pH.

