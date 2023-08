Ścierka z mikrofibry. Są miejsca, których nie należy nią czyścić

Pokazali przełomowe wyniki badań. Tego dnia jest najwięcej zawałów Morwa biała (Morus alba L.) to gatunek niewielkich drzew liściastych, występujący głównie na terenie Azji - w Chinach, Japonii, Indiach i Korei. Morwa od dawna znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości - wpływa na obniżenie poziomu cukru we krwi, zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na miażdżycę, działa antyoksydacyjnie i bakteriobójczo. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Morwa biała nie cieszy się jeszcze w Polsce sporą popularnością, a szkoda, bo jej zbawienny wpływ na zdrowie jest bezdyskusyjny. Zauważono go już w antycznych Chinach, gdzie stosowano ją w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, oczu, pasożytniczych oraz jako środek obniżający stężenie glukozy we krwi.

Owoce morwy białej spożywa się zwykle na surowo lub w postaci suszonej. Mogą być one również przetwarzane na soki, wino czy dżemy. Liście morwy białej wykorzystywane są natomiast do przygotowywania herbat i naparów.

Morwa biała znana jest głównie ze swojego działania obniżającego stężenie glukozy we krwi. Pomaga więc zapobiegać cukrzycy typu II i reguluje glikemię. Zapobiegając aktywności insuliny morwa biała pomaga hamować procesy zwiększania objętości komórek tłuszczowych, więc zapobiega nadmiernemu przybieraniu na wadze.

Morwa biała:

redukuje stężenie cholesterolu we krwi

zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy

działa antyoksydacyjnie

zmniejsza tempo starzenia się komórek organizmu

pomaga w walce z gronkowcem czy salmonellą

zapobiega chorobie Alzheimera

jest cennym źródłem fosforu, potasu, wapnia, magnezu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B i witaminy C.

Morwę białą stosować można na kilka sposobów. W aptekach czy sklepach ziołowych nie brakuje ekstraktów w tabletkach, suszu do spożycia jako napar do picia czy suszonych owoców, które z powodzeniem można dodawać do owsianek, jogurtu czy koktajli.

WAŻNE: Garść suszonej białej morwy (30 g owoców ) to równowartość około 100 kcal. Należy więc spożywać je z umiarem!

