Syrop buraczany właściwości

Syrop buraczany to skarbnica witamin, minerałów i związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Spożywając go, dostarczamy naszemu ciału:

witaminy A;

witamin z grupy B;

witaminy C ;

; witaminy E;

witaminy K;

żelaza;

potasu;

magnezu;

fosforu;

wapnia.

Taka zawartość syropu buraczanego skutecznie wzbogaci naszą dietę o wiele istotnych składników. Pomoże nie tylko na co dzień, gdy jesteśmy w odpowiedniej formie, ale też wtedy, gdy będziemy chorzy.

Syrop buraczany ma właściwości wzmacniające odporność organizmu. Poprawi ochronę przed działaniem drobnoustrojów i ich atakami. Zadziała przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Pomoże w zwalczeniu stanów zapalnych i złagodzeniu ich objawów.

Kolejną właściwością syropu buraczanego jest pozytywny wpływ na funkcjonowanie dróg oddechowych, zarówno dolnych, jak i górnych. Będzie świetnym remedium na kaszel, łagodząc go. Zadziała na kaszel mokry i suchy. Wspomoże odksztuszanie i prawidłowe oddychanie. Przy infekcji gardła wyciszy ból i zmniejszy chrypę.

Syrop buraczany regularnie spożywany jako suplement obniży poziom złego cholesterolu we krwi. Obniży się również poziom ciśnienia tętniczego krwi. Przeciwdziała wówczas miażdżycy, udarom i zawałom. Podniesie za to zawartość żelaza, a tym samym zapobiegnie niedokrwistości.

Związki zawarte w syropie buraczanym zahamują namnażanie się wolnych rodników. Zniweluje ich występowanie i działanie chronią przed przedwczesnym starzeniem się organizmu. Pozytywnie wpłyną na układ nerwowy. Obniżą poziom stresu i wspomogą pamięć i koncentrację.

Syrop buraczany zastosowanie

Syrop buraczany zazwyczaj stosuje się jako suplement diety. Można go wówczas pić samodzielnie lub dodawać jako zamiennik cukru. Sprawdzi się jako osłoda do herbaty, a nawet kawy. Dodamy go również do słodkich wypieków, ciast lub ciastek.

Syrop buraczany dobrze skomponuje się również jako sos do naleśników. Osłodzimy nim też śmietankowy lub waniliowy budyń lub lody.

Kiedy pić syrop buraczany - rano czy wieczorem?

Syrop buraczany najlepiej pić rano. Spożywając go jeszcze przed śniadaniem, pozwolimy na odpowiednie dostarczenie i wchłonięcie składników mineralnych do organizmu. Można go także spożywać w ciągu dnia samodzielnie lub łącząc z posiłkami. Dzienną dawkę syropu buraczanego można podzielić, przyjmując jej połowę rano, a drugą połowę wieczorem.

Ile dziennie można pić syropu buraczanego?

Dzienna dawka syropu buraczanego, jaką powinniśmy wypijać, wynosi około 30 ml, czyli 2 łyżki. Regularne przyjmowanie takiej ilości produktu sprawi, że będziemy czerpać z niego korzyści zdrowotne.

Jak zrobić syrop z buraka czerwonego?

Przygotowanie syropu z buraka czerwonego jest bardzo proste i tanie. Niewielkim wysiłkiem otrzymamy napój, który poprawi funkcjonowanie naszego organizmu nie do poznania. Do przygotowania syropu buraczanego potrzebujemy:

3 duże buraki czerwone;

3 łyżki miodu.

Przygotowane buraki kroimy w kostkę i umieszczamy w dużym słoiku. Warzywa oblewamy odpowiednią ilością miodu. Naczynie zakręcamy i wstrząsamy, aby zawartość wymieszała się. Buraki odstawiamy na dobę do lodówki. Przez ten czas co kilka godzin powtarzamy proces potrząsania. Dzięki temu warzywo puści sok, który przecedzamy przez sito. Tym prostym sposobem otrzymamy pyszny i zdrowy syrop z buraka czerwonego.

Syrop z buraka czerwonego można wykonać także drugim sposobem, w którym użyjemy cukru. Wówczas w każdym z warzyw wydrążamy środek, gdzie nasypujemy od 2 do 3 łyżeczek słodkiej substancji. Tak przygotowane buraki odstawiamy na godzinę. Przez ten czas puszczą soki, które będą już gotowe do spożycia.

Kto nie powinien pić syropu buraczanego?

Syrop buraczany nie powinien być pity przez cukrzyków. Produkt posiada wysoką zawartość cukru w składzie, przez co może negatywnie wpłynąć na zdrowie chorych.

Kolejnym przeciwwskazaniem do spożywania syropu buraczanego jest kamica nerkowa. Buraki są bogate w szczawiany, które zaostrzą objawy choroby.

