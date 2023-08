Spis treści: 01 Babka płesznik - na co pomaga?

02 Babka płesznik - jak ją najlepiej stosować?

Babka płesznik - na co pomaga?

Babkę płesznik zaleca się osobom zmagającym się z chorobą wrzodową żołądka. Śluz tej rośliny działa kojąco i wspomaga gojenie się śluzówek

Babka płesznik polecana jest również diabetykom. Jej dobroczynne działanie widać szczególnie w przypadku cukrzycy typu 2. Nie tylko daje uczucie sytości i usprawnia pracę jelit, ale też pomaga schudnąć.

Babka płesznik jest też polecana osobom, które mają zbyt wysoki poziom złego cholesterolu oraz wszystkim, którzy cierpią z powodu dolegliwości układu krążenia.

Zalane wrzątkiem ziarenka babki płesznik możemy stosować doraźnie w przypadku zaparć i biegunek, ale dobrze wprowadzić je do codziennej zdrowotnej rutyny i spożywać przed śniadaniem i kolacją.

Babka płesznik - jak ją najlepiej stosować?

Dla optymalnego wykorzystania właściwości babki płesznik nasiona warto zalać niewielką ilością wrzątku. Pod wpływem wilgoci wytworzą śluz, wtedy (najlepiej po kilku godzinach) możemy je spożyć. Zacznijmy od niedużych dawek, na początek zalejmy wrzątkiem małą łyżeczkę nasion i obserwujmy reakcję organizmu. Stosowana systematycznie pozwoli wyregulować częstotliwość wypróżnień. Jej spożywanie wpływa korzystnie na florę bakteryjną jelit i w konsekwencji zwiększa odporność organizmu.

Napar z babki płesznik

Nasiona płesznika można jeść samodzielnie lub dodawać do napojów, do posiłków - owsianka, desery, sałatka.

Można zalać je ciepłą wodą, zostawić na kilka minut i wypić. Przy włączeniu babki płesznik do diety ważne jest, by pić dużo wody. Niedobór wody przy tak dużej ilości błonnika może powodować dyskomfort, bóle brzucha i zaparcia.

