Kiedy przycinać tuje?

Tuje to rośliny, które bardzo szybko rosną i już po kilku sezonach wymagają intensywnego przycięcia. Częstotliwość przycinania roślin zależy od odmiany i przeznaczenia danego krzewu. Tuje rosnące w żywopłocie przycina się 2-3 razy w sezonie, a te wolnorosnące zdecydowanie rzadziej - zazwyczaj po prostu wtedy, gdy są już zbyt duże.

Pierwsze cięcie przeprowadzamy zawsze na wiosnę, w następnym roku od posadzenia - zazwyczaj połową marca lub na początku kwietnia. Tuje przycina się najczęściej od końca marca do sierpnia, dwa lub trzy razy w ciągu sezonu.

Jak przycinać tuje? Podstawowe zasady

Tuje przycina się dość prosto - mają one bowiem miękkie, delikatne pędy i nie trzeba wkładać w ten zabieg wiele siły. Przycinać należy tylko te rośliny, które przekroczyły wysokość 1,5 metra. Pierwsze cięcie w sezonie wykonujemy przed rozpoczęciem właściwej wegetacji, co przypada na drugą połowę marca lub początek kwietnia. Kolejne cięcie należy przeprowadzić w czerwcu, a ostatnie w sierpniu.

WAŻNE: Należy uważać, by nie przycinać roślin zbyt późno - młode gałązki nie zdążą wtedy zdrewnieć przed zimą.

Podczas wiosennego i czerwcowego cięcia pędy skraca się o około 1/3 - 1/2 długości. W sierpniu zaledwie o 1-2 cm.

Czym przycinać tuje?

Tuje należy przycinać z pomocą specjalnie do tego przeznaczonych narzędzi do cięcia. Niskie krzewy można przycinać ręcznym sekatorem, a wyższe – nożycami do gałęzi.

Jak mocno można przyciąć tuje?

Tuje skraca się maksymalnie o 1,5-2 m. Należy także pamiętać, by jednorazowo nie ciąć więcej niż 1/3 długości pędów. Cięcie najlepiej rozłożyć na dwa sezony.

Jak przycinać tuje, żeby były gęste?

Aby tuja była gęsta, warto zacząć od obcięcia czubka rośliny 10–15 cm od góry. Roślina straci wtedy swój główny “stożek wzrostu” i zacznie wypuszczać sporo odnóg.

Aby dodatkowo pobudzić tuję do wzrostu, należy ją także przystrzyc. W tym celu należy poprzycinać gałązki przy samym szczycie rośliny, maksymalnie 1–2 cm z każdego pędu. Ten prosty zabieg sprawi, że tuja mocno się zagęści.

Przycinanie starych tui

Z biegiem lat tuje starzeją się i nie wyglądają już tak atrakcyjnie, jak wtedy, gdy miały dwa, trzy lata. Można jednak je widocznie odmłodzić, z pomocą jednego, prostego zabiegu. Jest nim właściwe cięcie, które wykonuje się poniżej miejsca, do którego „pozwalaliśmy” im rosnąć.

Odmładzające cięcie należy wykonać bardzo ostrożnie, skracając dodatkowo wszystkie pędy boczne o połowę długości. Należy także usunąć te suche, uszkodzone i porażone przez choroby.

Nigdy nie rób tego, gdy przycinasz tuje!

Przycinanie tui wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów, które mogą im mocno zaszkodzić. Do najpopularniejszych należą:

zbyt częste cięcie

cięcie w złym terminie

zbyt krótkie cięcie.

Zbyt częste i zbyt krótkie cięcie tui może jej zaszkodzić, zaburzając jej rozwój. Cięcie w złym terminie może doprowadzić do jeszcze większych szkód! Gdy zrobimy to zbyt późno, młode gałązki nie zdążą zdrewnieć i roślina będzie narażona na mróz.

