Dziurawiec ozdobny (Hypericum × inodorum) nazywany też dziurawcem bezwonnym to niewysoki, dorastający do 80 centymetrów, krzew o półkolistym pokroju. Roślina ma jasnozielone liście, które jesienią przebarwiają się na czerwony kolor, co sprawia, że dziurawiec bezwonny pięknie zdobi ogród o tej porze roku. Od czerwca do września uroku dodają mu żółte kwiaty o długich pręcikach — w lipcu jest ich najwięcej. W sierpniu dziurawiec ozdobny zaczyna owocować, co trwa aż do października. W zależności od odmiany owoce Hypericum × inodorum mogą mieć czerwony, kremowy, pomarańczowy, żółty bądź różowy kolor. Jagody dziurawca na tle najpierw zielonych, a później czerwonych liści, prezentują się zachwycająco i stanowią wspaniałą ozdobę ogrodu.