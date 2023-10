Spis treści: 01 Dlaczego warto pić kawę z kakao?

02 Kawa a kakao - właściwości

03 Kawa z kakao na odchudzanie

04 Jakie kakao dodawać do kawy i w jakiej ilości?

05 Kiedy pić kawę z kakao?

06 Jak się nazywa kawa z kakao?

Dlaczego warto pić kawę z kakao?

Jest kilka powodów, dla których warto dodać kakao do kawy. Jako pierwszy można wymienić walor smakowy. Kakao może znacznie poprawić smak tego cierpkiego napoju. Na liście znajduje się także jego zdolność do zwiększanie przepływu krwi do mózgu, a także pobudzania produkcji endorfin.

Kolejnym powodem, dla którego warto regularnie pić kawę z kakao, jest łagodzenie stresu. Dzięki temu napojowi przestajemy odczuwać niepokój, a wszystkie obowiązki wykonujemy z dokładnością i pełną koncentracją. Poza tym kakao wpływa pozytywnie na pamięć.

Kawa a kakao - właściwości

Zdjęcie Chcesz, żeby kawa była jeszcze zdrowsza? Dodaj kakao. / 123RF/PICSEL

Głównym składnikiem kawy jest kofeina, dzięki której istnieje mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona. Ponadto kofeina wpływa na zdolność do wykonywania różnych czynności u osób mających tę chorobę.

Kawa ma także działanie przeciwnowotworowe, szczególnie jeśli chodzi o raka wątroby. Wiąże się to z aktywnością antyoksydacyjną i wychwytywaniem wolnych rodników tlenowych przez związki polifenolowe wchodzące w jej skład.

Zdjęcie Kakao wpływa na obniżanie cholesterolu. / 123RF/PICSEL

Z kolei naturalne kakao w proszku dostarcza białko, tłuszcz, węglowodany, fosfor, potas, magnez, cynk, a także teobrominę - alkaloid, który wykazuje działanie pobudzające na układ nerwowy. Obecnie w sprzedaży najbardziej popularnym rodzajem kakao jest takie w formie rozpuszczalnej, wzbogacone o witaminy A, D oraz te z grupy B.

Kakao ma w swoim składzie dużą ilość flawonoidów. To właśnie one przyczyniają się do regulowania ciśnienia krwi. Działają także przeciwzakrzepowo, wpływają na hamowanie utleniania cholesterolu LDL.

Kawa z kakao na odchudzanie

Zdjęcie Kawa i kakao to bardzo dobre połączenie / ©123RF/PICSEL

Kakao ma niski indeks glikemiczny - wynosi 24. Właśnie dlatego kawę z tą przyprawą mogą pić nawet cukrzycy.

Kawa z kakao powoduje uczucie sytości, hamuje apetyt, a nawet pomaga w spalaniu tłuszczu, poprawia się szybkość przemiany materii. W związku z tym możemy pić ten napój kawowy w trakcie odchudzania.

Jakie kakao dodawać do kawy i w jakiej ilości?

Zdjęcie Do kawy najlepiej dodawać naturalne kakao / 123RF/PICSEL

Kupując kakao, warto zwrócić uwagę na skład produktu. Najlepsze jest takie z dużą ilością kakao, a małą cukru. W związku z tym zalecamy dodanie do kawy ciemnego kakao.

Do kawy dodajemy niewielką ilość ciemnego kakao w postaci 1 łyżeczki. Aby otrzymać taki napój kawowy, wystarczy zalać te dwa składniki gorącą wodą.

Kiedy pić kawę z kakao?

Kawę z kakao najlepiej pić rano, ponieważ wtedy będziemy bardziej wydajni już od początku dnia. Po taki napój możemy także sięgać przed aktywnością fizyczną.

Nie zaleca się picia tego napoju kawowego wieczorem. Działanie kofeiny utrzymuje się nawet do 6 H. Pijąc kawę o tej porze, możemy mieć problem z zaśnięciem i dobrym snem.

Jak się nazywa kawa z kakao?

Kawa z kakao nazywa się Mochaccino (Mocha) będące popularnym napojem kawowym zawierającym tę przyprawę i podwójne espresso. Zdarza się, że kakao zostaje zastąpione syropem czekoladowym.

W kawiarni do kawy Mocha dodawane jest mleko oraz bita śmietana. Do dekoracji używa się kakao lub cynamonu.

