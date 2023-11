Nieziemsko smaczny zamiennik cukru. To prawdziwa bomba witamin i minerałów

Syrop klonowy, zwany też "kanadyjskim złotem" jest używany namiętnie przez Amerykanów. To kluczowy składnik tradycyjnych, amerykańskich pancakeów - jest słodki, lejący i pyszny. Opinie na jego temat są różne - wiele osób twierdzi, że niczym nie różni się od cukru, a jego spożywanie prowadzi do otyłości i innych chorób. Najnowsze ustalenie mówią jednak co innego. Czy syrop klonowy jest zdrowy?

Jak powstaje syrop klonowy?

Syrop klonowy jak sama jego nazwa wskazuje wytwarzany jest przez różne rodzaje klonów - cukrowe, czarne, czerwone i srebrne. Produkuje się go głównie w Kanadzie, a konkretnie w mieście Quebec. Od zawsze znany i często wykorzystywany jest przede wszystkim w kuchni amerykańskiej.

Proces produkcji syropu klonowego nie jest skomplikowany - powstaje on z soku klonowego (z 40 litrów soku wytwarza się litr syropu). Jednak, aby był wysokiej jakości - posiadał w składzie najlepsze składniki odżywcze, należy pozyskiwać go z drzew wczesną wiosną, podczas pierwszych roztopów. W tym celu nawierca się otwór w pniu drzew, skąd spływa sok - po jego odparowaniu i zagęszczeniu powstaje syrop klonowy. Obecnie słodzidło to produkowane jest na skalę światową, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

Zdjęcie Zdaniem dietetyków syrop klonowy to zdrowszy zamiennik cukru, jednak nie można jeść go bez ograniczeń / 123RF/PICSEL

Jakie właściwości ma syrop klonowy? Czy jest zdrowy?

Syrop klonowy mimo, że zawiera sporo sacharozy, uznawany jest za mniej szkodliwą i mniej kaloryczną alternatywę dla zwykłego cukru - w 100g tego produktu znajduje się ok. 260 kalorii, dla porównania cukier posiada ich mniej więcej 387. Ponadto syrop klonowy nie jest bezwartościowy - znajdziemy w nim bowiem witaminy i składniki mineralne. Należą do nich:

przeciwutleniacze

sole mineralne

mangan

cynk

żelazo

selen

wapń

sód

potas

witaminy z grupy B

Składniki zawarte w syropie klonowym są w stanie zwalczać wolne rodniki, odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie sytemu nerwowego, a także rozwój kości i mózgu. Niektóre mogą także przeciwdziałać miażdżycy.

Na postawie wielu przeprowadzonych badań wiemy również, że syrop klonowy jest lepszy od cukru z wielu innych względów. Przede wszystkim:

wspomaga odporność organizmu

przyspiesza przemianę materii

korzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby

ma właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze

korzystnie wpływa na stan skóry

Syrop klonowy - przeciwskazania

Mimo wszystkich tych zalet, syropu klonowego nie należy spożywać w dużych ilościach. Jego nadmiar może bowiem negatywnie odbić się na zdrowiu i samopoczuciu, doprowadzając do problemów gastrycznych. Z syropem klonowym powinny uważać osoby chorujące na cukrzycę, a także kobiety w ciąży.

