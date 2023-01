Niezwykłe działanie maści tygrysiej. Na co pomoże i jak ją stosować?

Maść tygrysia (zwana też Tiger Balm) to naturalny lek do stosowania zewnętrznego, którego recepturę opracowała chińska zielarka Aw Chu Kina w 1870 roku. Jej składniki to przede wszystkim kamfora, mentol oraz olejki eteryczne - goździkowy, kajeputowy, cynamonowy, eukaliptusowy i palmowy.

Specyfik ten stosowany jest od pokoleń na całym świecie i ceniony za wspaniałe działanie. Jeśli jeszcze go nie znasz, koniecznie zapoznaj się z właściwościami tego mazidła.

Skąd się wzięła maść tygrysia?

Maść tygrysia swoją nazwę zyskała nieprzypadkowo - chodzi o chińską kulturę. Tygrys w Azji jest utożsamieniem siły, a to z kolei ma związek z działaniem tego produktu. Zdaniem twórczyni, maść tygrysia gwarantuje witalność i energię.

W Polsce usłyszano o niej pierwszy raz w czasach PRL-u i pochodziła wówczas z Wietnamu a nie Singapuru. Obecnie jest dużo bardziej popularna i łatwiej dostępna - kupić ją można w aptekach czy sklepach internetowych na niewielkie pieniądze. Wyróżnia się dwa rodzaje - czerwoną oraz białą. Ta pierwsza ma mocniejsze działanie rozgrzewające i polecana jest przy poważniejszych dolegliwościach. Biała z kolei jest bardziej łagodna, bowiem nie zawiera olejku goździkowego.

Zdjęcie Maść tygrysią bez trudu można zdobyć w sklepach internetowych / 123RF/PICSEL

Na co pomoże maść tygrysia?

Działanie maści tygrysiej po wsmarowaniu jej w skórę najpierw przynosi uczucie chłodu, a potem rozgrzewa. Działa przeciwbólowo, znieczulająco, a zawarty w niej menton chłodzi, orzeźwia i ma właściwości inhalujące. Z kolei olejek goździkowy sprawia, że jest to także produkt przeciwzapalny i przeciwbólowy.

Na co stosować maść tygrysią?

Maść tygrysią poleca się stosować przede wszystkim do leczenia:

bóli kości, mięśni oraz stawów, w tym przy reumatoidalnym zapaleniu stawów

bóli ramion, szyi czy napięciowych bóli głowy

bóli kręgosłupa, również podczas menstruacji

w trakcie przeziębienia na kaszel czy katar

chorób związanych z zatokami

ukąszeń owadów

urazów, np. przy zwichnięciach czy skręceniach

zakwasów

Jak stosować maść tygrysią?

Maść tygrysia jest przeznaczona dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia. Zaleca się, aby przed pierwszym jej użyciem wykonać test alergiczny. W tym celu wystarczy niewielką ilość maści nanieść na wewnętrzną stronę nadgarstka i obserwować czy nie pojawiło się zaczerwienienie bądź swędzenie.

Maść tygrysią należy wsmarowywać w chore miejsce, a w przypadku kataru wystarczy wdychać jej zapach - bezpośrednio z tubki lub np. z chusteczki. Aby wykonać inhalacje tym produktem trzeba natomiast rozpuścić go w gorącej wodzie.

Maść tygrysia - przeciwskazania

Maści tygrysiej nie powinny stosować osoby z alergią wziewną, astmą czy uszkodzeniami skóry. W przypadku kobiet w ciążyczy karmiących piersią, należy wcześniej skonsultować się z lekarzem.