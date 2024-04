Obierki z ziemniaków zwykle kończą w śmieciach - mało kto wie, że można je jeszcze wykorzystać. Ziemniaczana skórka ma wiele cennych składników odżywczych , dzięki którym rośliny mogą zostać pobudzone do wzrostu . Wykorzystanie obierków jako naturalnego nawozu jest doskonałym pomysłem zarówno w przypadku chęci uzupełnienia substancji odżywczych krzewów , jak i warzyw korzeniowych . Co takiego zawiera skórka ziemniaka? Znajdziemy w niej między innymi:

Wykorzystanie tego rodzaju domowego nawozu nie tylko wspomoże rozwój roślin. To także rewelacyjny sposób na poprawę ich wyglądu . Potas zawarty w obierkach ziemniaków sprawi, że liście krzewu będą wyglądać pięknie i zdrowo . To istotne w szczególności dla tych osób, które dbają o walory estetyczne swojej działki lub ogrodu.

Jak przygotować nawóz z obierków z ziemniaków pod maliny? Do tego celu wystarczy woda w stosunku 1:10 . Sporządzając preparat, na 0,1 kg obierek ziemniaków trzeba użyć 1 l wrzątku . Całość musi się porządnie wystudzić. Potem trzeba przecedzić wodę do konewki . W ten oto sposób uzyskujesz świetny nawóz pod maliny .

Jak stosować nawóz z obierek ziemniaków pod maliny? Wystarczy podlewać je przygotowaną wcześniej wodą raz na 3-4 tygodnie. Co istotne, można go używać nie tylko do malin. Nawóz ze skórek po ziemniakach nada się również do innych krzewów owocowych (np. porzeczek) oraz warzyw korzeniowych.