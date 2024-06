O jakiej porze jeść owoce? Poszukując informacji na ten temat, łatwo jest trafić na tezy, według których ostatnią porcję w ciągu dnia należy spożyć do godziny 14. Uzasadnia się to tym, że świeże owoce zawierają cukry proste — glukozę, fruktozę, sacharozę. Spożywanie ich wieczorem ma utrudniać zasypianie oraz zakłócać procesy metaboliczne, czego efektem jest rozrastająca się tkanka tłuszczowa, zwłaszcza w rejonie brzucha. Ile w tym prawdy?

Głosy przemawiające za tym, że jedzenie owoców po południu lub wieczorem powoduje gwałtowny skok poziomu cukru we krwi, z którego uregulowaniem organizm może sobie nie poradzić przed pójściem spać, wskazują to jako poważną przyczynę zwiększenia masy ciała. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej tłumaczy jednak, że nie ma naukowych dowodów na to, że jedzenie owoców po południu powoduje większy wzrost poziomu cukru w porównaniu do innych pór dnia.