Nigdy nie popełniaj tego błędu podczas kiszenia ogórków. Będą do wyrzucenia

Ogórki kiszone są najpopularniejsze wśród przetworów przygotowywanych w polskich domach. Dzięki nim przez całą jesień oraz zimę możemy cieszyć się smacznym dodatkiem do kanapek, sałatek, surówek czy zup. Przepisów na kiszone ogórki jest cała masa, a wszystkie są do siebie bardzo zbliżone. Przede wszystkim trzeba wybrać warzywa odpowiedniej wielkości, umieścić je w wyparzonych słoikach z dodatkiem gałązek kopru, liści laurowych, ziela angielskiego, świeżego chrzan oraz czosnku. Niektórzy dodają też do ogórków liście wiśni czy czarnej porzeczki. To wszystko należy zalać osoloną wodą - najczęściej zaleca się, by była ona gorąca. Dzięki wysokiej temperaturze zalewy, z przypraw wydobywa się wspaniały aromat, co wpływa również na smak ogórków. Jak się okazuje, giną wówczas też cenne baterie odpowiadające za proces fermentacji, a także witaminy.

Wielu kulinarnych ekspertów twierdzi więc, że zalewanie wrzątkiem tego typu przetworów sprawia, iż są mniej wartościowe dla zdrowia. Na szczęście jest na to rada.

Jaką temperaturę powinna mieć zalewa do ogórków kiszonych?

Wiele przepisów sugeruje, aby ogórki nie zalewać gorącym, a letnim płynem. Po rozpuszczeniu soli w wodzie najpierw doprowadź ją do temperatury pokojowej, a dopiero potem przelej do słoików. Jak szybko ją ostudzić? Najlepiej będzie ustawić garnek z zalewą w przewiewnym, chłodniejszym miejscu lub przestawić go na kamienną płytę blatu.

Zdjęcie Ogórki kiszone będą najzdrowsze wtedy, gdy zalejesz je wodą w temperaturze pokojowej / 123RF/PICSEL

Jaką sól wykorzystać do kiszenia ogórków?

Na smak i jakość ogórków po ukiszeniu będą miały wpływ nie tylko użyte przyprawy, ale również rodzaj soli. Do tego procesu nadaje się wyłącznie sól kamienna - najlepiej niejodowana. Należy wykorzystać zaledwie 1 łyżkę na litr wody. Jeśli użyjesz innej soli, ogórki mogą się w ogóle nie ukisić.