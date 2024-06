Sezon na czereśnie trwa od czerwca do końca sierpnia, dlatego wielu osobom ich smak kojarzy się z latem. Zdecydowanie warto je wówczas włączyć do swojej diety , ponieważ czereśnie są prawdziwą bombą witaminową .

Czereśnie są świetnym źródłem potasu, wapnia, żelaza, magnezu i jodu , ale zawierają również witaminy z grupy B, beta-karoten i witaminę C . Czereśnie w 80 proc. składają się z wody i pomimo słodkiego smaku są niskokaloryczne i posiadają niski indeks glikemiczny.

Spożywanie czereśni usprawnia działanie układu krążenia , a to z uwagi na zawarty potas, który jest niezbędny m.in. do prawidłowej pracy serca i wyregulowania ciśnienia tętniczego krwi. Warto również wspomnieć, że obecność witaminy B5 w czereśniach jest niezwykle przydatna podczas leczenia dny moczanowej , dlatego w menu osób borykających się z tą chorobą powinny znaleźć się czereśnie.

Czereśnie są również bogate w przeciwutleniacze , których najwięcej jest w ciemnoczerwonych i bordowych owocach. Przeciwutleniacze opóźniają proces starzenia się organizmu i chronią go przed wieloma chorobami.

To jednak nie koniec prozdrowotnych właściwości czereśni. Te sezonowe owoce sprzyjają produkcji hormonów tarczycy, poprawiają funkcjonowanie układu pokarmowego , korzystnie wpływają na stan skóry i biorą udział w procesie odkwaszania organizmu.

Ogonki z czereśni posłużą do przygotowania z nich naparu

Ogonki czereśni, tak jak ich owoce, również są doskonałym źródłem witamin i minerałów. Znajdują się w nich m.in. witaminy A, B2, C, miedź, mangan i potas. Antyoksydanty i antocyjany, czyli związki naturalne pochodzenia roślinnego, będące barwnikami należącymi do polifenoli, do grupy flawonoidów, charakteryzują się działaniem przeciwzapalnym, przeciwnowotworowym i przeciwmiażdżycowym.