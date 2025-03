Dlaczego olej zaczyna się pienić podczas smażenia?

Podczas smażenia różnego rodzaju potraw - mięsnych, warzywnych czy nawet mącznych, możemy niekiedy zauważyć, że olej na patelni zaczyna się pienić. Na taki stan rzeczy wpływa zazwyczaj kilka czynników.

Przede wszystkim olej pieni się, ponieważ w smażonym produkcie znajduje się zbyt dużo wody, co doprowadza do wspomnianej reakcji. Kolejnym powodem może być nieodpowiednia temperatura oleju. Zarówno zbyt wysoka temperatura jak i zbyt niska mogą sprawiać, że po włożeniu na patelnię danego produkty przeznaczonego do smażenia, olej zacznie się pienić.

Piana powstająca w oleju podczas smażenia może wynikać także ze słabej jakości takiego surowca. Niewykluczone, że wówczas taki olej jest zbyt rozwodniony. Ponadto olej może zacząć się pienić, jeśli na smażonym produkcie znajduje się zbyt dużo panierki.

Co zrobić, by olej się nie pienił?

Chcąc zapobiegać procesowi, kiedy olej na patelni się zaczyna się pienić, pamiętajmy, by przed smażeniem danego produktu bardzo dokładnie go osuszyć z nadmiaru wody. Najłatwiej zrobić to np. przy użyciu ręcznika papierowego. Jeśli smażysz np. frytki i olej zaczyna się pienić, prawdopodobnie są one zbyt wilgotne.

Obróbka termiczna, dzięki której uzyskamy idealny smak i teksturę posiłku, powinna przebiegać z zachowaniem odpowiedniej temperatury. W przypadku smażenia olej nie może być zbyt zimny, bowiem nasze mięso czy ryba zaczną się gotować lub podduszać. Z kolei zbyt wysoka temperatura może przyczyniać się do intensywnego wypuszczania wody ze smażonego produktu oraz przypalenia się samego oleju.

Smażenie na oleju powinno odbywać się partiami. To znaczy, że na patelnię nie powinniśmy wykładać zbyt dużo produktu przeznaczonego do smażenia. Należy również zwrócić uwagę, by np. kawałki mięsa nie stykały się ze sobą na patelni.

