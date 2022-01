Temperatura po raz kolejny spadła poniżej zera. To sprawia, iż na co dzień musimy pamiętać o dostosowanym do warunków na zewnątrz ubiorze. To przede wszystkim odpowiednie ubranie pomoże nam przetrwać mrozy.

To jednak nie wszystko. Aby nie narzekać na zimno, musimy zrezygnować z niektórych codziennych nawyków. Podpowiadamy czego nie należy robić podczas mrozów, aby nie narazić się na wychłodzenie organizmu czy nawet poważne odmrożenia. Te zachowania się wyjątkowo niebezpieczne i niezdrowe!

Niebezpieczne i niezdrowe zachowania podczas mrozu. Właściwe oddychanie

W trakcie mrozów powinniśmy skupić się na właściwym oddechu. Odpowiednim jest oddychanie przez nos, które pomaga odpowiednio ogrzać i nawilżyć powietrze, zanim rozejdzie się ono po całym układzie oddechowym. Tymczasem oddychanie przez usta zwiększa ryzyko wystąpienia stanu zapalnego gardła.

Niebezpieczne i niezdrowe zachowania podczas mrozu. Zakrywanie twarzy szalikiem

Szalik to nieodłączny element garderoby w czasie mrozów. Musimy jednak używać go z rozsądkiem. Nie należy bowiem zakrywać szalikiem ust i nosa, gdyż taki nawyk może spowodować ból gardła, stan zapalny, a nawet odmrożenie. Wszystko za sprawą pary wodnej, która osadza się na materiale, a następnie szybko zamarza.

Do powstawania odmrożeń przyczyniają się także obcisłe ubrania i buty. Zrezygnujmy z nich w trakcie mrozów.

Niebezpieczne i niezdrowe zachowania podczas mrozu. Głodówki

Drastyczne diety odchudzające zimą powinny odejść w niepamięć. Nasz organizm, w momencie, kiedy na zewnątrz panuje mróz, potrzebuje kalorii, aby utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. Im mniej będziemy jeść, tym mocniej odczuwać będziemy niską temperaturę.

Niebezpieczne i niezdrowe zachowania podczas mrozu. Gorące napoje

W trakcie mrozów spożywać powinniśmy wyłącznie te napoje, które podawane są w temperaturze pokojowej. Przed wyjściem na mróz nie należy pić gorących płynów, gdyż spowodują one rozszerzenie naczyń krwionośnych, a organizm znacznie szybciej będzie tracił ciepło. Gorącą herbatę zdecydowanie lepiej wypić po powrocie do domu, niż przed wyjściem.

Jeszcze gorzej na nasz organizm w trakcie mrozów wpływa wypicie alkoholu. Po spożyciu rozgrzewa on bowiem nasz organizm jeszcze przez 30-40 minut. Po upływie tego czasu ciało zaczyna się bardzo szybko wychładzać. Alkohol zaburzy percepcję, w rezultacie czego grożą nam odmrożenia.

