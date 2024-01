Spis treści: 01 Funkcje śniegu w ogrodzie

02 Ogrodowa ruletka

03 Jak usunąć nadmiar białego puchu z ogrodu?

Funkcje śniegu w ogrodzie

Jednego dnia spoglądamy przez okno drzewa bez liści, poszarzałą trawę i smętnie rosnące krzewy bez liści, a następnego budzi nas widok przyrody skrytej pod iskrzącym się śniegiem. Choć taki widok to prawdziwa uczta dla oka, śnieg nie pełni jedynie funkcji dekoracyjnej. Specjaliści w dziedzinie roślin wskazują, że głównym zadaniem białego puchu jest ochrona roślin przed wiatrem oraz mrozem. Śnieżna pokrywa idealnie sprawdza się w roli naturalnej warstwy izolacyjnej, za którą nie musimy nic płacić.

Śnieg leżący na polach, w ogrodach czy lasach doskonale nawadnia rosnącą roślinność w czasie przedwiośnia. Kilka miesięcy zimy potrafią porządnie wysuszyć glebę, a wiosenne roztopy wyrównują poziom wilgoci w ziemi. Na tym jednak zalety śniegu w ogrodzie się nie kończą. Pokrywa śnieżna może przyczynić się do wędrówki roślin. Brzmi interesująco, ale o co dokładnie chodzi? Jesienią część roślin zrzuca nasionka, które następnie przenoszone są przez wiatr w inne rejony. Tylko niektórym uda się bezpiecznie przetrwać, reszta zostanie zjedzona przez ptaki. Śnieg zatrzymuje nasiona na miejscu, a kryjówka pod śniegiem daje możliwość wypuszczenia korzeni.

Reklama

Sprawdź: Czy w ferie zimowe będzie śnieg? Pierwsze prognozy zaskakują

Ogrodowa ruletka

Zdjęcie Śnieg w ogrodzie nie stanowi jedynie dekoracji / 123RF/PICSEL

Naruszone przez wiatr, zwierzęta oraz inne czynniki gałęzie drzew lub krzewów ulegną złamaniu pod ciężarem zalegającego na nich śniegu. W ten sposób natura doprowadza do selekcji naturalnej najsłabszych ogniw, które i tak musielibyśmy usunąć podczas prac ogrodowych w sezonie wiosennym. Podobnie dzieje się z pozostałymi roślinami, a nawet, choć brzmi to brutalnie - zwierzętami, które muszą poradzić sobie z przetrwaniem zimy.

Gęsta pokrywa śniegowa nie jest tylko bezużyteczną ozdobą krajobrazu za oknem. To właśnie pod nią zachodzą aktywne procesy gnilne, stale użyźniające ziemię i przygotowujące ją do ponownej uprawy. Co ważne, to samo dzieje się w ukrytych pod czapą śniegu kompostownikach. Każda pora roku jest na swój sposób wyjątkowa. Jedna oferuje wybuchającą wszędzie soczystą zieleń, inna dogadza pełnym słońcem i wysokimi temperaturami, a jeszcze kolejna kojarzy się z przyjemnie szeleszczącymi liśćmi pod stopami. Zima to czas iście bajkowego snu dla przyrody.

Sprawdź: Tej czynności nie unikaj zimą. Inaczej rośliny nie przetrwają do wiosny

Jak usunąć nadmiar białego puchu z ogrodu?

Zanim przystąpimy do odgarniania grubej warstwy śniegu, który przez kilka dni zasypywał ogród, musimy ustalić plan działania. Ogrodnicy odradzają wydeptywanie ścieżek w pokrywie śnieżnej. W ten sposób możemy doprowadzić do zniszczenia pielęgnowanej miesiącami trawy. W czasie roztopów zauważymy, że tam, gdzie wcześniej biegły śnieżne ścieżki, trawa jest kompletnie zgniła i nadaje się jedynie do wymiany.

Niezależnie od tego, czy mamy wielki ogród, a może niewielką przestrzeń przy domu, odśnieżanie jest zajęciem męczącym i wymagającym siły. Często kusi nas, by ułatwić sobie zadanie solą lub innymi środkami chemicznymi. Wystarczy obficie zasypać wybraną przestrzeń, dać chemikaliom pracować, a następnie cieszyć się widokiem znikającego śniegu. Warto mieć jednak na uwadze, że sól to wyjątkowo szkodliwy środek dla roślin, doprowadzający do powstania suszy fizjologicznej. Zjawisko to uniemożliwia rosnący w ogrodzie gatunkom pobieranie wody, a w efekcie usychają.

Do sprawnego odśnieżania przydadzą się szufle oraz łopaty, a najlepiej takie, które wyposażone są w plastikową łyżkę. Doskonale zagarną śnieg, nie wyrządzając przy tym krzywdy roślinności. Co zrobić z zebranym śniegiem? Najlepiej zrzucać go w najbardziej odległych częściach ogrodu lub przysypywać nim pnie drzew. Ukryta pod śniegiem trawa odetchnie, a drzewa zyskają dodatkowe źródło wilgoci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie wyrzucaj skórek bananów. Dzięki nim rośliny łatwiej zniosą mrozy lub suszę Interia.tv

Sprawdź również:

Przy silnych mrozach okryj te rośliny. Bez dodatkowej pomocy mogą nie przetrwać

Co musisz zrobić w ogrodzie w styczniu? Pamiętaj o pierwszym przycinaniu krzewów i drzew owocowych