Arkusz papieru do pieczenia raz na zawsze pożegnał nasze przyzwyczajenie do smarowania blachy tłuszczem i posypywania jej kolejno bułką lub masłem. Nie musimy już także, do czego zmuszone były między innymi nasze babcie, szorować przypalonych blach i martwić się, czy ciasto nie przywarło do tortownicy tak mocno, że nie uda się go wyciągnąć.

Papier do pieczenia powinien więc na stałe zadomowić się w każdej kuchni. Mocno ułatwia bowiem przygotowanie niejednego dania lub deseru, pozwalając również na znaczną oszczędność czasu. Z czasem sprawi, że przygotowanie posiłków będzie prawdziwą przyjemnością. Pod warunkiem, że będziemy wiedzieć jak poprawnie go używać.

Ten błąd może odbić się na zdrowiu. Zwróć uwagę na opakowanie

Przed przystąpieniem do przygotowywania ciasta lub deseru warto dokładnie przyjrzeć się opakowaniu papieru do pieczenia. To tam znajdują się bowiem zalecenia podawane przez producentów, których przestrzeganie może mocno pomóc, w kontekście zadbania o nasze zdrowie.

Zdjęcie Aby papier od pieczenia był bezpieczny, należy przestrzegać zaleceń dotyczących temperatury / 123RF/PICSEL

Jak informuje niemiecki portal PraxisVita papier do pieczenia zawdzięcza swoją tolerancję na wysokie temperatury specjalnej powłoce, która zabezpiecza go przed chłodnięciem wilgoci. Do jego produkcji używa się jednak "składników, które są toksyczne i przy niewłaściwym stosowaniu mogą być szkodliwe dla organizmu".

W papierze do pieczenia znajduje się bowiem silikon (substancja syntetyczna zawierająca w sobie atomy krzemu) oraz guilon, który składa się z tłuszczu oraz soli chromu. W przypadku ustawienia nieodpowiedniej, to znaczy niezgodnej z zaleceniami producentów temperatury pieczenia, szkodliwe toksyny mogą zacząć się uwalniać, a następnie przenosić na żywność. Dopuszczalną temperaturą pieczenia jest zazwyczaj 220 st. C, a w przypadku guilonu nawet 200 st. C.

Robisz tak z papierem do pieczenia? Ogromny błąd

Papieru do pieczenia nie powinno się również używać kilkukrotnie - szczególnie, jeśli ten stał się już kruchy. Wówczas powłoka silikonowa może się bowiem szybko spalić, uwalniając zanieczyszczenia do otaczającego powietrza. Wtedy nie tylko będziemy je zjadać, ale również wdychać.

Zdjęcie Nieumiejętnie użytkowany papier do pieczenia może wydzielać trujące związki / 123RF/PICSEL

Mimo iż dokładne działanie toksycznych związków na ludzki organizm nie zostało jeszcze zbadane, eksperci podejrzewają, że mogą mieć one związek ze schorzeniami, takimi jak reumatyzm czy zaburzenia koncentracji.

Jak używać papieru do pieczenia? Przydatne wskazówki

Co jeszcze warto wiedzieć o papierze do pieczenia? Oto na co zwrócić uwagę.

Którą stroną kładzie się papier do pieczenia? W przypadku jednostronnie powlekanego powleczona strona powinna przywierać do ciasta. Jeśli ten jest obustronnie powlekany, jego ułożenie nie ma znaczenia - w obu przypadkach ciasto do niego nie przywrze.

W przypadku jednostronnie powlekanego powleczona strona powinna przywierać do ciasta. Jeśli ten jest obustronnie powlekany, jego ułożenie nie ma znaczenia - w obu przypadkach ciasto do niego nie przywrze. Czy papier do pieczenia trzeba natłuścić? Nie musisz tego robić. Papier do pieczenia jest stworzony do tego, aby ułatwić pieczenie i łatwo odchodzić od ciasta.