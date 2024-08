Co zrobić, kiedy storczyk nie kwitnie?

Storczyki to rośliny egzotyczne, ale i tak ich uprawa nie sprawia większego problemu, ponieważ zazwyczaj w domowych warunkach osiągają pełne kwitnienie. Ale czy na pewno? Czasami wydawać się może, że storczyk "kaprysi" i jak na złość nie tworzy nowych kwiatów, ale to zazwyczaj wina tego, że nie ma optymalnych warunków do kwitnienia.

Rozproszone światło, odpowiednie metody podlewania to klucz do sukcesu, aby storczyk wypuścił mnóstwo nowych pąków, które na łodydze zaprezentują się przez kilka miesięcy. Oczywiście, zapominamy o nawożeniu: roślinie trzeba dostarczać wielu składników odżywczych, aby nie tylko przepięknie wyglądał, ale także, by był zdrowy.

Jakie nawozy do storczyka?

Nawozy do storczyka są istotne: trzeba stosować je co najmniej raz w miesiącu, chyba że akurat nasz egzemplarz jest w fazie spoczynku. Z drugiej strony brak podjęcia nawet próby wypuszczenia nowych łodyg już powinien nas nieco zaniepokoić. Jak pobudzić storczyka do kwitnienia? Wtedy można zacząć stosować nawozy dla rośliny. Zazwyczaj są one w formie płynów, ale stosuje się je zupełnie inaczej, niż jest u pozostałych przypadków. W jaki sposób dozować nawozy do storczyka? Wystarczy w misce z wodą rozpuścić odpowiednią dawkę preparatu, a później zamoczyć storczyka wraz z doniczką, pozostawić na 30 minut i później odsączyć z nadmiaru wody.

Oczywiście, w sklepach ogrodniczych jest szeroka gama preparatów, ale najlepiej, kiedy sięgniemy po te domowe, ponieważ mamy je nie tylko na wyciągnięcie ręki i są tanie, ale również dostarczają niezbędnych dla roślin składników odżywczych.

Nawóz do storczyka: woda ryżowa będzie idealna

Stosowanie wody ryżowej to najłatwiejszy sposób na podreperowanie kondycji storczyka. Wcześniej trzeba ją tylko przygotować i znane są co najmniej dwa sposoby. Pierwszy z nich, to po prostu ugotowanie ryżu do obiadu, a pozostałą wodę wykorzystać do podlania rośliny. Oczywiście, istnieją pewne obostrzenia: nie wolno stosować soli, a ponadto musi płyn być ostudzony do temperatury pokojowej.

Z drugiej strony, można jeszcze pozyskać wodę ryżową w inny sposób. Wystarczy 100 g ziaren zalać litrem zimnej wody i pozostawić na co najmniej trzy godziny. Jak często stosować wodę ryżową do storczyków? Wystarczy solidna dawka raz w miesiącu.