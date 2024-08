Urządzając swoje mieszkanie w ogrodzie dają dowód na to, że ten wolny jest od chemikaliów i szkodliwych oprysków, a co za tym idzie - naturalny, bezpieczny i przytulny. I chociaż najczęściej poszukują schronienia w lasach z bogatym poszyciem i zaroślach, kiedy wprowadzają się do ogrodu, wkrótce pokażą na co je stać. W dobrym tego słowa znaczeniu.