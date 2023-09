Spis treści: 01 Jak wygląda kuna? Sympatyczna prezentacja to tylko pozory

02 Szkody, które wyrządza kuna

03 Jak odstraszyć kunę?

04 Co zrobić, by pułapka na kuny była skuteczna?

05 Zapachy, których kuny nie znoszą

Jak wygląda kuna? Sympatyczna prezentacja to tylko pozory

Kuna domowa nazywana jest także kamionką. To niewielki, ale drapieżny ssak, zaliczany do rodziny łasicowatych. Długość ciała dochodzi do 50 centymetrów, waga zwykle nie przekracza dwóch kilogramów. Futro zwierzęcia jest szarobrązowe z jaśniejszym spodem i charakterystyczną białą plamą na szyi, rozchodząca się w stronę przednich łap. Krótkie i zaokrąglone uszy dodają jej uroku. Niestety, tylko wizualnego, bowiem kuna jest szkodnikiem, powodującym duże straty w ogrodzie, domu i samochodzie.

Szkody, które wyrządza kuna

Z jednej strony można wspomnieć o jej pozytywnym wpływie na ekosystem. Żywi się niewielkimi gryzoniami, w tym nornicami, które bywają prawdziwym utrapieniem dla ogrodników. Jednocześnie kuna domowa szukająca schronienia sama zamienia się w uciążliwego lokatora.

Szuka zacisznych zakątków, starając się nie natknąć na człowieka. Potrafi świetnie się wspinać, dlatego często bytuje na strychach. Do życia wybiera również altany w ogrodach i na działkach czy piwnice. W poszukiwaniu ciepła i zacisznego kąta trafia też pod maski samochodów. Dlaczego kuna jest szkodnikiem?

Jest wszystkożerna. Jej łupem mogą stać się zarówno uprawiane przez nas owoce, jak i zwierzęta hodowlane, w tym kury, króliki i gołębie.

Zapasy i resztki pożywienia magazynuje w swoich kryjówkach, więc pojawienie się zapachu padliny w naszym otoczeniu to tylko kwestia czasu. Nie jest to nic przyjemnego, a o względach higienicznych (czy raczej ich braku) chyba nie trzeba wspominać.

Za sprawą ostrych zębów i pazurów kuny są w stanie uszkadzać elementy budowalne, w tym ocieplenia dachowe.

Przegryzają kable instalacji elektrycznych zarówno w domu, jak i w samochodzie.

Zwierzęta są nosicielami chorób, generują duży hałas (zwłaszcza wieczorami, kiedy kuny stają się aktywne), a w okolicach miejsca, w którym się osiedliły, można zaobserwować duże ilości odchodów.

Jak pozbyć się kuny? To zadanie dość wymagające, ponieważ łasicowate świetnie czują w pobliżu człowieka. Lepiej zapobiegać ich wtargnięciu na nasz teren poprzez uszczelnienie wszelkich zakamarków, przez które mogłyby się przedostać np. na poddasze. Miej to na uwadze zwłaszcza jesienią, kiedy zwierzęta szukają kątów do przetrwania zimy.

Jak odstraszyć kunę?

Coraz więcej osób decyduje się na montaż odstraszacza na kuny do samochodu. Podobne urządzenia można zainstalować w miejscach, które dla zwierzęcia wydają się najbardziej kuszące. Tego rodzaju sprzęt emituje ultradźwięki w taki sposób, aby kuna się do nich nie przyzwyczaiła. Brak zmiennej częstotliwości sprawiałby, że płochliwe z natury zwierzę przestałoby być podatne na tę formę odstraszania.

Co zrobić, by pułapka na kuny była skuteczna?

Jednym ze sposobów na to, jak pozbyć się kuny z ogrodu lub domu, jest zastosowanie pułapki. Należy jednak podkreślić, że stosuje się wyłącznie konstrukcje, które pozwalają schwytać zwierzę bez robienia mu krzywdy — to tzw. pułapka żywołowna.

W ramach przynęty najlepiej sprawdzają się kurze jaja. Wykorzystać można również mięso drobiowe lub owoce. Kluczowy jest jednak sposób instalacji. Wszelkie czynności związane z montażem pułapki należy wykonywać w grubych rękawicach. Inaczej kuna wyczuje ludzki zapach i będzie omijać całość szerokim łukiem. Po schwytaniu intruza konieczne jest przetransportowanie go w okolice lasu z dala od domu. Odległość nie powinna być mniejsza niż 10 kilometrów, by uniknąć powrotu kuny.

Zapachy, których kuny nie znoszą

W walce z uciążliwym szkodnikiem pomocne okażą się domowe sposoby. Ważna jest tu znajomość zapachów, które odstraszają kuny. Nie musisz jednak bazować na specjalistycznych preparatach. Wykorzystaj to, co masz pod ręką.

Na dobrej pozycji są opiekunowie psów. Kuny unikają towarzystwa tych czworonogów. Dodatkowo warto garść sierści umieścić w cienkich, materiałowych woreczkach i rozłożyć w miejscach, które kunom mogą przypaść do gustu. To dość popularny patent wśród kierowców, którzy umieszczają takie "podarki" pod maską samochodu.

Podobnym patentem, który cieszy się wzięciem, jest użycie kostki toaletowej — najlepiej o mocnym aromacie cytrusowym.

Kuny nie lubią zapachu komarzycy. Roślina bywa nazywana też kadzidełkiem, co wskazuje na charakterystyczny aromat. Dla ludzi jest przyjemny, ale kuny nie podzielają tego zdania. Chcąc ochronić przestrzeń przed ich wizytą, w woreczkach zaleca się umieścić kilka liści, których działanie można wzmocnić skórką z cytrusów.

Stosując domowe sposoby na odstraszenie kuny, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zapachy szybko wietrzeją. Stąd ważna jest systematyczność i częsta wymiana zastosowanych środków na świeże.

