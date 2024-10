W poniedziałek, 21 października, ministra do spraw polityki senioralnej skierowała do konsultacji publicznych projekt ustawy o bonie senioralnym, który ma być wsparciem osób aktywnych zawodowo w zapewnieniu opieki nad osobami w wieku 75 lat lub więcej. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by otrzymać bon?